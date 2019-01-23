Самый маленький автомат в мире сняли на видео

Производитель разработал автомат в двух вариантах — для гражданского и военного использования, отмечает портал The Drive. В первом случае оружие служит скорее, как пистолет, тогда как в варианте для военных и сотрудников правоохранительных органов создатели предусмотрели несколько дополнительных опций — например, возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы.