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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе

В школе села Первомайское Приморского края проводится проверка в связи с жалобами родителей на урок, который там провели местные криминальные авторитеты. Об этом сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на местного чиновника Петра Зубка.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в школе пройдет родительское собрание, на котором будет присутствовать участковый.

Об уроке с участием криминалитета стало известно из публикации пользователя skorpion7726 на портале Pikabu. Он написал, что бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение «местных бандитов», которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с пятого по седьмой класс. Их собрали в актовом зале, и нынешний директор представила им гостей:

Смотрящий за нашим селом! И дети должны на них равняться!

На мероприятии, помимо директора, присутствовали Ухаботин и учитель физкультуры.

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Со слов школьников известно, что с ними грубо разговаривали, в том числе нецензурно, объясняя, как жить «по понятиям», чего делать и не делать, и предупредили о недопустимости гомосексуальных отношений. «В конце всего этого детям запретили рассказывать даже учителям, на чем они присутствовали и о чем с ними разговаривали! Очень строго детям запретили рассказывать родителям! Даже те дети, которые действительно с родителями на очень близких отношениях, вчера никто ничего не сказал дома», — заключил пользователь.

В комментариях ему посоветовали обратиться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На момент публикации правоохранительные органы не комментировали данный инцидент.

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