Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе

Об уроке с участием криминалитета стало известно из публикации пользователя skorpion7726 на портале Pikabu. Он написал, что бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение «местных бандитов», которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с пятого по седьмой класс. Их собрали в актовом зале, и нынешний директор представила им гостей:

Со слов школьников известно, что с ними грубо разговаривали, в том числе нецензурно, объясняя, как жить «по понятиям», чего делать и не делать, и предупредили о недопустимости гомосексуальных отношений. «В конце всего этого детям запретили рассказывать даже учителям, на чем они присутствовали и о чем с ними разговаривали! Очень строго детям запретили рассказывать родителям! Даже те дети, которые действительно с родителями на очень близких отношениях, вчера никто ничего не сказал дома», — заключил пользователь.