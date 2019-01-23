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15:44 (мск), источник: Индикатор

Тест ДНК опроверг теорию о двойнике заместителя Гитлера

Ученые сравнили генетическую информацию «заключенного номер семь» тюрьмы Шпандау и родственников ближайшего соратника Гитлера Рудольфа Гесса. Это позволило исключить гипотезу о двойнике нацистского руководителя, которого якобы подменили в 1941 году.

Источник: AFP 2019

Результаты опубликованы в Forensic Science International: Genetics.

Рудольф Гесс был одним из ближайших к Адольфу Гитлеру людей в руководстве нацистской Германии. С 1933 по 1941 года он занимал должность заместителя фюрера и фактически являлся вторым человеком в Национал-социалистической немецкой рабочей партии. В 1939 году фюрер назначил Рудольфа Гесса своим вторым преемником после Германа Геринга. В 1941 году он совершил одиночный перелет из Германии к Британии, приземлился в Шотландии, но был схвачен военными. Затем он был одним из подсудимых Нюрнбергского трибунала и умер в тюрьме Шпандау в 1987 году.

Последние 70 лет существует теория заговора, что пойманный военными в 1941 году человек не был на самом деле Гессом: либо нацисты специально послали двойника, либо сами британцы использовали похожего человека.
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В данную теорию верили в том числе многие известные политики, такие как Франклин Рузвельт. Кремация тела «заключенного номер семь», как называли Гесса в тюрьме Шпандау, дополнительно усложнила установление истины. В качестве подтверждений сторонники теории о подмене указывали отсутствие у узника шрамов на груди от пулевого ранения и зазора между передними зубами. Более того, заключенный отказывался встречаться с родственниками, ссылаясь на некую форму амнезии.

В новой работе ученые описывают случайное обнаружение сохранившегося образца крови «заключенного номер семь», взятого в 1982 году. Он хранился в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне (США). Авторам удалось выделить из крови ДНК и сравнить с наследственной информацией одного из живых родственников Рудольфа Гесса мужского пола.

Исследователи заключают, что с вероятностью более 99.99% «заключенный номер семь» действительно являлся Рудольфом Гессом.

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