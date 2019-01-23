Невероятные фото астронавта, вернувшегося на пустую Землю спустя тысячу лет
Автор этого проекта испытывает такое же одиночество в присутствии людей.
Автор этого проекта испытывает такое же одиночество в присутствии людей.
Бостонская художница Карен Ежик уже на протяжении десяти лет занимается портретной съемкой, воплощая свои идеи и настроения в фантастических снимках, которые получаются одновременно и мрачными, и мечтательными.
Не имея возможности арендовать студию, она решила отправиться на поиски заброшенных мест по всему миру, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Такие локации и незнакомые люди, повстречавшиеся ей на пути, собственно, и повлияли на ее работы, сделав их
В своем новом фотопроекте художница решила отправиться на 1000 лет в будущее, чтобы задокументировать возвращение блудного астронавта на Землю. По прибытии он обнаруживает, что все дома пустуют, а людей нигде не осталось. Поэтому он бродит один, наблюдая за постапокалиптическим наследием былой цивилизации.
«Эта серия представляет собой сочетание моей любви к исследованию и беспокойства, которое у меня возникает при общении с другими людьми. Последние несколько лет я чувствую себя невероятно одиноко, я постоянно ощущаю себя неловко и никогда
«Иногда мне кажется, что я путешествую по этой планете одна, и никто вокруг меня не понимает.
Я думаю, что в тот или иной момент жизни мы все можем соотносить себя с одиноким астронавтом.
В нашей жизни могут произойти разные плохие события, но
Еще больше приключений одинокого астронавта:
Читайте также: