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13:54 (мск), источник: Playboy

Невероятные фото астронавта, вернувшегося на пустую Землю спустя тысячу лет

Автор этого проекта испытывает такое же одиночество в присутствии людей.

Бостонская художница Карен Ежик уже на протяжении десяти лет занимается портретной съемкой, воплощая свои идеи и настроения в фантастических снимках, которые получаются одновременно и мрачными, и мечтательными.

Не имея возможности арендовать студию, она решила отправиться на поиски заброшенных мест по всему миру, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Такие локации и незнакомые люди, повстречавшиеся ей на пути, собственно, и повлияли на ее работы, сделав их по-настоящему неповторимыми.

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В своем новом фотопроекте художница решила отправиться на 1000 лет в будущее, чтобы задокументировать возвращение блудного астронавта на Землю. По прибытии он обнаруживает, что все дома пустуют, а людей нигде не осталось. Поэтому он бродит один, наблюдая за постапокалиптическим наследием былой цивилизации.

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«Эта серия представляет собой сочетание моей любви к исследованию и беспокойства, которое у меня возникает при общении с другими людьми. Последние несколько лет я чувствую себя невероятно одиноко, я постоянно ощущаю себя неловко и никогда по-настоящему не принадлежу к какой-либо конкретной ситуации (особенно находясь в социуме)», — рассказала девушка изданию Bored Panda.

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«Иногда мне кажется, что я путешествую по этой планете одна, и никто вокруг меня не понимает.

Я думаю, что в тот или иной момент жизни мы все можем соотносить себя с одиноким астронавтом.

В нашей жизни могут произойти разные плохие события, но из-за них нельзя отрицать красоту мира. Нам нужно двигаться дальше и продолжать исследовать", — заключила она.

Еще больше приключений одинокого астронавта:

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