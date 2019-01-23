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15:26 (мск), источник: Mail.ru Новости

Мужчина танцует бровями эффектнее, чем телом (видео)

Кажется, будто его бровями кто-то дистанционно управляет.

В Сети появилось видео, на котором мужчина танцует на трибунах стадиона. Казалось бы, ничего необычного, но пользователей удивил танец: его исполняет не весь юноша, а только его брови.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выглядит это так, будто брови управляют человеком, а не наоборот. «Не уверен, это такой талант или его брови просто взяли над ним контроль», — написал один из пользователей в комментариях.

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