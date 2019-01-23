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15:19 (мск), источник: RNS

Абэ в Давосе рассказал об успехах японской «женщиномики»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе Всемирного экономического форума в Давосе рассказал об успехах «женщиномики» (womenomics) — политики, согласно которой женщинам предоставляется больше возможностей для реализации.

Источник: Reuters

По словам Абэ, к декабрю 2012 года, когда он вступил в должность, население страны активно старело и сокращалось. За последующие годы число японцев работоспособного возраста сократилось на 4,5 млн человек.

«Мы ответили на эту ситуацию активным продвижением ““женщиномики””, поощряя больше и больше женщин к работе, одновременно облегчая их тяжелое бремя. В результате сейчас у нас на 2 млн больше, я повторяю, на 2 млн больше работающих женщин. Доля работающих женщин пробила отметку в 66% — это истерический рекорд для Японии. Более того, это больше, чем в США», — заявил Абэ.

Премьер-министр также отметил, что сейчас в Японии люди старше 65 лет продолжают активно работать, а количество таких людей тоже увеличилось на 2 млн человек благодаря политики властей по созданию условий для продолжения активной работы в пожилом возрасте.

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