Абэ в Давосе рассказал об успехах японской «женщиномики»

По словам Абэ, к декабрю 2012 года, когда он вступил в должность, население страны активно старело и сокращалось. За последующие годы число японцев работоспособного возраста сократилось на 4,5 млн человек.
«Мы ответили на эту ситуацию активным продвижением ““женщиномики””, поощряя больше и больше женщин к работе, одновременно облегчая их тяжелое бремя. В результате сейчас у нас на 2 млн больше, я повторяю, на 2 млн больше работающих женщин. Доля работающих женщин пробила отметку в 66% — это истерический рекорд для Японии. Более того, это больше, чем в США», — заявил Абэ.
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