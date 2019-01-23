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15:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

Почему Аббатство Уитби считается одним из самых страшных мест в Великобритании

С ним связано множество жутких мифов и легенд.

В Британском графстве Йоркшир в окрестностях городка Уитби находятся руины одного из самых интересных и мистических мест Великобритании — древнего Аббатства Уитби.

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Легендарный монастырь был построен примерно в 657 году. Сначала в аббатстве жили и мужчины, и женщины, но позже это место стало сугубо мужским монастырем.

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Первой настоятельницей аббатства была монахиня Хильда (позже ее канонизировали). Она является главной героиней мифов и легенд, связанных с этим местом. Например, считается, что она спасла жителей близлежащих деревень от нашествия змей, превратив рептилий в камни. Потому Аббатство Уитби часто называют «монастырем каменных змей»: в округе можно встретить множество окаменевших раковин спиралевидной формы, напоминающих змеиные кольца.

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Аббатство было разорено и заброшено при правлении Генриха VIII Английского, а окончательно разрушено бомбардировками во время Первой мировой войны.

Сейчас здесь можно увидеть лишь руины некогда величественных построек и старое жуткое кладбище, надгробия которого датированы 667 — 865 годами.

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Аббатство Уитби считается местом обитания призраков и окутано леденящим кровь легендами. Одна из историй гласит, что первая настоятельница монастыря, спасшая это место от змей, закончила свои дни очень плохо. По легенде, она нарушила обет безбрачия и была живьем вмурована в одну из стен монастыря. С тех пор ее призрак бродит по развалинам Уитби и пугает как местных жителей, так и любопытных туристов.

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Еще один миф рассказывает о том, что якобы в Аббатстве Уитби когда-то жил знаменитый Дракула. Брэм Стокер, вдохновленный руинами древнего монастыря и этой легендой, описал аббатство в своей книге «Граф Дракула», сделав его местом превращения вампира в мерзкого пса.

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Местные легенды также гласят, что по вечерам и ночам тут можно услышать звон колоколов (которых здесь нет уже много десятилетий), а также встретить сотни призраков, блуждающих между надгробиями на древнем кладбище.

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