Пакистанец хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса с помощью 200 тысяч карандашей
В его доме из карандашей сделаны даже картины.
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В его доме из карандашей сделаны даже картины.
Мастер из Пакистана по имени Билал Асиф создает из деревянных цветных карандашей самые разные вещи. Лампы, кресло, картины на стенах комнаты — все это Билал сделал из них. Но на данный момент у мастера есть особо важная задача: он занят изготовлением самых больших качелей из карандашей, которые смогут попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
По профессии Билал — часовой мастер, но карандаши — это его страсть с молодости. По его словам, эти хрупкие цветные палочки для него — символ спокойствия, гармонии и мира.
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