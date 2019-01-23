Пакистанец хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса с помощью 200 тысяч карандашей

Мастер из Пакистана по имени Билал Асиф создает из деревянных цветных карандашей самые разные вещи. Лампы, кресло, картины на стенах комнаты — все это Билал сделал из них. Но на данный момент у мастера есть особо важная задача: он занят изготовлением самых больших качелей из карандашей, которые смогут попасть в Книгу рекордов Гиннесса.