Женщина решила выйти замуж за одеяло
Жительница британского города Эксетер, графство Девоншир, намерена «выйти замуж» за собственное пуховое одеяло. Об этом сообщает издание Metro.
Жительница британского города Эксетер, графство Девоншир, намерена «выйти замуж» за собственное пуховое одеяло. Об этом сообщает издание Metro.
Одеяло всегда приходило мне на помощь в нужный момент и прекрасно обнимается. Я его очень люблю и хочу пригласить людей стать свидетелями моего союза с самым постоянным и утешительным партнером в моей жизни.
Церемония назначена на 10 февраля. Женщина намерена явиться на нее в пушистых тапочках, ночной рубашке и домашнем халате. Гостям советуют приходить на свадьбу в пижамах и халатах. Кроме того, можно захватить плюшевых медведей и бутылки с теплой водой, чтобы погреться.
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