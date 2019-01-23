Дочери подверглись дискриминации в социальных сетях родителей
Родители чаще упоминали сыновей, а пользователи — чаще лайкали такие посты.
Родители чаще упоминали сыновей, а пользователи — чаще лайкали такие посты.
Ученые из Высшей школы экономики проанализировали более полумиллиона постов из социальной сети «ВКонтакте» и выяснили, что сыновей упоминают гораздо чаще, чем дочерей, причем касается это как постов, сделанных матерями, так и тех записей, которые сделали отцы.
Результаты исследования были опубликованы в декабре в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Гендерная дискриминация проявляется не только в отношении людей сознательного возраста, но может повлиять и на детей, причем даже до того, как они родились: исследования, включающие масштабные опросы населения, показывают, что будущие родители чаще надеются на появление сыновей, а также хотят, чтобы среди детей их было большинство.
Елизавета Сивак и Иван Смирнов из Высшей школы экономики решили проанализировать, как гендерная дискриминация в отношении детей влияет на публикацию постов о детей в социальных сетях.
Для этого они проанализировали 635665 открытых постов, опубликованных в 2016 году в «ВКонтакте» пользователями в возрасте от 18 до 50 лет из
Исследователи выяснили, что число пользователей социальной сети, упоминающих своих сыновей, выше, чем число тех, кто упоминает дочерей. Касалось это как постов, которые были оставлены женщинами, так и постов, которые оставили мужчины. Кроме того, посты про сыновей получали больше лайков: к примеру, один пост про сына, написанный женщиной, в среднем получил от женщин на четыре лайка больше, чем пост аналогичный пост о дочерях, а от мужчин — в среднем на 0,7 лайка больше.
Авторы работы отмечают, что обнаруженная ими гендерная дискриминация может негативно сказаться на дочерях: упоминания сыновей не только чаще встречаются в социальных сетях родителей, но и получают больше лайков, что для детей может выступать в качестве своеобразного позитивного фидбека, указывающего на повышенное внимание к ним. Снижение такого фидбека в сторону девочек может, например, отрицательно повлиять на их самооценку.
Открытые данные, собранные исследователями в социальных сетях, часто используются в социологических исследованиях. К примеру, три года назад ученые использовали данные из Facebook для того, чтобы изучить, как на выбор работы влияет профессия разных членов семьи.
Елизавета Ивтушок