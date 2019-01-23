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18:24 (мск), источник: N + 1

Дочери подверглись дискриминации в социальных сетях родителей

Родители чаще упоминали сыновей, а пользователи — чаще лайкали такие посты.

Источник: @laurenlulutaylor

Ученые из Высшей школы экономики проанализировали более полумиллиона постов из социальной сети «ВКонтакте» и выяснили, что сыновей упоминают гораздо чаще, чем дочерей, причем касается это как постов, сделанных матерями, так и тех записей, которые сделали отцы.

Также посты про сыновей в среднем набирали больше лайков.

Результаты исследования были опубликованы в декабре в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Гендерная дискриминация проявляется не только в отношении людей сознательного возраста, но может повлиять и на детей, причем даже до того, как они родились: исследования, включающие масштабные опросы населения, показывают, что будущие родители чаще надеются на появление сыновей, а также хотят, чтобы среди детей их было большинство.

Подобная дискриминация (пусть она и выражается в легкой форме) может в дальнейшем повлиять на особенности воспитания ребенка: на желанного сына может тратиться больше ресурсов, чем на дочь, которую хотели меньше.

Елизавета Сивак и Иван Смирнов из Высшей школы экономики решили проанализировать, как гендерная дискриминация в отношении детей влияет на публикацию постов о детей в социальных сетях.

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Для этого они проанализировали 635665 открытых постов, опубликованных в 2016 году в «ВКонтакте» пользователями в возрасте от 18 до 50 лет из Санкт-Петербурга. Из них они выбрали посты, в которых упоминаются слова «дочь» и «сын», а также их аналоги (например, «доченька», «доча» или «сыночка»). В датасет также попали данные о поле автора поста, а также о количестве оставленных лайков.

Исследователи выяснили, что число пользователей социальной сети, упоминающих своих сыновей, выше, чем число тех, кто упоминает дочерей. Касалось это как постов, которые были оставлены женщинами, так и постов, которые оставили мужчины. Кроме того, посты про сыновей получали больше лайков: к примеру, один пост про сына, написанный женщиной, в среднем получил от женщин на четыре лайка больше, чем пост аналогичный пост о дочерях, а от мужчин — в среднем на 0,7 лайка больше.

Источник: @judebeck
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Авторы работы отмечают, что обнаруженная ими гендерная дискриминация может негативно сказаться на дочерях: упоминания сыновей не только чаще встречаются в социальных сетях родителей, но и получают больше лайков, что для детей может выступать в качестве своеобразного позитивного фидбека, указывающего на повышенное внимание к ним. Снижение такого фидбека в сторону девочек может, например, отрицательно повлиять на их самооценку.

Открытые данные, собранные исследователями в социальных сетях, часто используются в социологических исследованиях. К примеру, три года назад ученые использовали данные из Facebook для того, чтобы изучить, как на выбор работы влияет профессия разных членов семьи.

Елизавета Ивтушок

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