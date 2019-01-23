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17:44 (мск), источник: РИА Новости

Ученые воссоздали «волну-убийцу» в лаборатории

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Группа исследователей из Оксфордского и Эдинбургского университетов воссоздали в лабораторных условиях знаменитую волну Дропнера — одну из первых официально зафиксированных «волн-убийц».

Об этом сообщается на сайте Оксфорда.

Волну Дропнера зафиксировали на нефтяной платформе «Дропнер» у норвежского побережья Северного моря в 1995 году. Самая большая волна достигала высоты в 25,6 метра. До этого ученые только предполагали наличие необычных волн, но информация о них распространялась в основном через рассказы очевидцев. Зачастую считалось, что именно они могут быть причиной крушений крупных кораблей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты провели опыт с помощью установки FloWave, расположенной в одном из зданий Эдинбургского университета. Она представляет собой круглый бассейн, по диаметру которого установлены генераторы, способные создавать волны из различных точек.

Эксперимент показал, что большая «волна-убийца» может возникнуть при пересечении более мелких волн под определенным углом наклона. По подсчетам ученых, «идеальным» для воссоздания этого явления параметром будет угол примерно в 120 градусов.

Исследователи предполагают, что их наработки будут использованы для предотвращения подобных катаклизмов в будущем.

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