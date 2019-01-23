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18:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Соцнорму убрали в долгий ящик

Тарифы на электроэнергию решили не трогать.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне роста фискальной нагрузки на граждан Белый дом «на неопределенный срок» отложил обсуждение соцнормы (дифференцированных тарифов) на электроэнергию для населения. Новый механизм мог привести к повышению цен на «сверхпотребление» свыше 300 и 500 кВт·ч в месяц и постепенной отмене льготных тарифов для квартир с электроплитами и сельского населения. Но вернуться к теме правительство может после анализа реальных доходов населения по итогам 2019 года.

Правительство отказалось обсуждать введение дифференциации тарифов на электроэнергию (социальной нормы) для населения, следует из сообщения представителя вице-премьера Дмитрия Козака Ильи Джуса. Как отметил господин Джус, по итогам совещания у Дмитрия Козака, прошедшего 23 января, принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов и поэтапной отмене понижающего коэффициента к тарифу для квартир с электроплитами и индивидуальных жилых домов (сельского населения).

Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Илья Джус
представитель вице-премьера Дмитрия Козака
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Вопрос о возможном введении соцнормы снова был поднят в 2018 году, Дмитрий Козак поручил Минэкономики представить предложения по этому вопросу в январе 2019 года. Как сообщил «Ъ» 23 января, Минэкономики предложило сохранить базовый (текущий) тариф для месячного потребления до 300 кВт·ч в расчете на лицевой счет. При превышении этого лимита и до 500 кВт·ч в месяц предполагалось платить по повышенному тарифу, энергия свыше 500 кВт·ч в месяц должна была оплачиваться по экономически обоснованному тарифу (по оценке экспертов, он вдвое выше текущего заниженного тарифа для населения). Для отдельных регионов могли вводиться более высокие границы потребления, но при этом постепенно к 2033 году должен был быть убран понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электроэнергию для домов с электроплитами и сельского населения. Как писал «Ъ», Минэнерго перед совещанием изменило позицию и выступило против, аргументируя это, в частности, тем, что фискальная нагрузка на население и так значительно растет.

Как отметил Илья Джус, в рамках задачи ликвидации перекрестного субсидирования (понижение тарифов для одних категорий потребителей с соответствующим повышением для других) в электроэнергетике обсуждались другие механизмы, не связанные с финансовой нагрузкой на население. В частности, это повышение эффективности электросетей и взаимоотношения промышленных потребителей с сетевыми компаниями. Он отметил, что принято «принципиальное решение» о поэтапном введении платы за резерв сетевой мощности (неиспользуемые потребителями сетевые мощности), которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 млрд руб. в год.

Татьяна Дятел

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