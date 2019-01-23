Эксперты предупредили об угрозе сбоев в работе сайтов госорганов и банков

«Изменения в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля, сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS. В зоне риска сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов», — говорится в сообщении.

Как отмечает ИРИ, в «красной зоне» — официальные порталы Федеральной таможенной службы , Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также двух банков — «Юникредит банка» и Промсвязьбанка

«Сайты этих организаций, если ПО не будет обновлено, могут полностью перестать работать», — поясняет ИРИ.

В «желтой зоне» находится целый ряд сайтов, которые с 1 февраля без обновления ПО могут работать нестабильно.

К ним относится сайт Сбербанка, сайты Росрыболовства , Минфина и Минэнерго, а также правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов.

«Проблема не коснется сайтов, которые используют популярные хостинги, регулярно обновляющие программное обеспечение. Сбои — а именно, полное или частичное нарушение работы сайта — могут возникнуть у тех, кто поддерживает собственный сервер, как это часто делают госструктуры или крупные частные компании», — говорится в сообщении.