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20:11 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты предупредили об угрозе сбоев в работе сайтов госорганов и банков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля, когда вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System), говорится в сообщении Института развития интернета (ИРИ).

«Изменения в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля, сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS. В зоне риска сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов», — говорится в сообщении.

Как отмечает ИРИ, в «красной зоне» — официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также двух банков — «Юникредит банка» и Промсвязьбанка.

«Сайты этих организаций, если ПО не будет обновлено, могут полностью перестать работать», — поясняет ИРИ.

В «желтой зоне» находится целый ряд сайтов, которые с 1 февраля без обновления ПО могут работать нестабильно.

К ним относится сайт Сбербанка, сайты Росрыболовства, Минфина и Минэнерго, а также правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов.
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«Проблема не коснется сайтов, которые используют популярные хостинги, регулярно обновляющие программное обеспечение. Сбои — а именно, полное или частичное нарушение работы сайта — могут возникнуть у тех, кто поддерживает собственный сервер, как это часто делают госструктуры или крупные частные компании», — говорится в сообщении.

ИРИ рекомендует системным администраторам обновить программное обеспечение на серверах и проверить поддержку EDNS либо передать поддержку доменной зоны на один из DNS-хостингов.

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