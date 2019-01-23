Эксперты предупредили об угрозе сбоев в работе сайтов госорганов и банков

«Изменения в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля, сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS. В зоне риска сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов», — говорится в сообщении.
«Сайты этих организаций, если ПО не будет обновлено, могут полностью перестать работать», — поясняет ИРИ.
В «желтой зоне» находится целый ряд сайтов, которые с 1 февраля без обновления ПО могут работать нестабильно.
«Проблема не коснется сайтов, которые используют популярные хостинги, регулярно обновляющие программное обеспечение. Сбои — а именно, полное или частичное нарушение работы сайта — могут возникнуть у тех, кто поддерживает собственный сервер, как это часто делают госструктуры или крупные частные компании», — говорится в сообщении.
ИРИ рекомендует системным администраторам обновить программное обеспечение на серверах и проверить поддержку EDNS либо передать поддержку доменной зоны на один из DNS-хостингов.