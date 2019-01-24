Ртутная бомба: опасна ли для Арктики погибшая немецкая подлодка
Что везла и как погибла U 864.
Что везла и как погибла U 864.
Впервые о «ртутной бомбе» норвежские средства массовой информации заговорили в 2003-м, когда весной того же года норвежские ВМС обнаружили у Бергена U 864 — немецкую субмарину времен Второй мировой войны.
Подлодка лежит на дне у острова Федье, на глубине 150 м. С момента ее обнаружения и по нынешний день она периодически упоминается в европейских новостях и является предметом серьезного беспокойства экологов.
Но как на ней оказалась ртуть?
Версальский мирный договор запретил побежденной Германии не только иметь подводные лодки в составе
В Голландии открылась инженерная фирма, ставшая тайным конструкторским бюро германского флота — рейхсмарине. Ее целью было конструирование и строительство на заказ подводных лодок для любого заказчика.
Одной из таких лодок была Е-1, построенная в Испании. Она стала прародительницей для больших океанских подлодок IX серии, входивших в состав кригсмарине Третьего рейха.
Вершиной эволюции «девяток» стали подводные крейсера типа IXD2, предназначенные для действий в южной Атлантике и Индийском океане. Эти 90-метровые «стальные акулы» обладали самой большой в германском флоте дальностью плавания. На скорости в 10 узлов они могли пройти более 31 000 морских миль.
Их вооружение состояло из шести торпедных аппаратов, 105-мм и 37-мм палубных орудий, а также 20-мм зенитных автоматов. На борт подводные крейсера принимали 24 торпеды и почти 400 т топлива. Их стандартный экипаж состоял из 57 офицеров, старшин и матросов.
Германии удалось построить почти три десятка таких лодок, одной из которых была U 864. Она была заложена в Бремене, на верфи концерна «Дешимаг» 15 октября 1942 года. Через десять месяцев субмарину спустили на воду, а 9 декабря 1943 года U 864 вошла в строй кригсмарине. Ее командиром стал корветтенкапитан
До ноября 1944 года подводный крейсер находился в составе учебной флотилии. Затем его включили в 33-ю подводную флотилию, чьи лодки действовали на самых дальних коммуникациях и пользовались японскими базами в оккупированной Малайзии. Они были также известны как группа «Муссон».
Командование кригсмарине еще в 1941 году строило планы по применению своих субмарин на Дальнем Востоке. Однако их реализация откладывалась
Впервые они проникли туда осенью того же года. Четыре лодки действовали в районе между Кейптауном и Мадагаскаром.
Вторая партия подводных крейсеров отправилась к берегам
Идея размещения их там была предложена Германии Японией еще в 1942 году. Но
В течение оставшегося времени войны Дениц перебрасывал в Индийский океан подкрепления из состава 33-й подводной флотилии, куда вошла U 864. Зимой 1945 года настал и ее черед собираться в дальнюю дорогу.
В октябре 1944-го на U 864 установили «шнорхель» — устройство, позволявшее ей идти под водой на дизелях. Оно всасывало с поверхности воздух для работы дизеля и выбрасывало обратно выхлопные газы.
Затем Вольфрам увел свою субмарину из Германии в Норвегию, которая должна была стать трамплином для ее «прыжка» в Атлантику. Новый 1945 год экипаж подводного крейсера встретил на одной из норвежских баз кригсмарине.
Но выйти в поход через два океана ему мешала нестабильная работа «шнорхеля». В течение двух месяцев U 864 два раза проходила испытания этого устройства, которое часто отказывало при выходе в море. Лишь к началу февраля 1945-го удалось хоть
Однако фортуна не улыбнулась Вольфраму и его экипажу. После выхода в море на лодке снова отказал «шнорхель».
Подходы к норвежским базам были излюбленным местом охоты английских субмарин на немецкие подлодки. Британское адмиралтейство уже давно пыталось с их помощью сократить число «серых волков», выходивших в Атлантику.
Одной из охотников была субмарина его величества «Вентурер», ранее уже потопившая одну немецкую субмарину в ноябре 1944 года. Утром 9 февраля 1945-го «англичанка» притаилась на позиции у Бергена. Находясь в подводном положении, она периодически поднимала перископ для наблюдения за горизонтом.
Вскоре акустик доложил командиру «Вентурер», что слышит слабые шумы. Спустя полчаса шум повторился. В поднятый перископ удалось разглядеть «тонкую мачту», которая оказалась высоко поднятым перископом U 864. Немцы пользовались им крайне небрежно, поднимая высоко и часто.
Так как до «немки» расстояние было велико, англичане решили следить за ней с помощью гидролокатора. Они надеялись сблизиться с противником и торпедировать его. Но под водой лодки крайне медлительны и неповоротливы. Поэтому успех атаки зависел от мастерства акустика и командира: первый должен был следить за врагом, второй искусно маневрировать по полученным докладам.
U 864 шла, периодически меняя курс. «Вентурер» внимательно следила за ней с помощью гидролокатора и шумопеленгаторов, идя параллельно. Слушая шумы подводного крейсера, англичане пришли к мнению, что немцы не используют «шнорхель».
Преследование немецкой лодки длилось более часа. За это время U 864 имела неосторожность снова показать свои перископы. Всё обстояло так, как будто немцы и не подозревали о том, что их преследует вражеская субмарина.
К полудню «Вентурер» удалось сократить расстояние с целью почти до 2 км. В 12:12 она выпустила четыре торпеды, на основании данных гидролокатора. Вскоре раздался сильный взрыв и звуки
Акустик доложил, что шумов немецкой субмарины больше не слышно. Когда английская подлодка подняла перископ, то стало видно, что поверхность воды покрыта густым слоем нефти. С U 864 было покончено — Вольфрам и весь его экипаж погибли.
Но откуда на немецком подводном крейсере взялась ртуть?
Всё дело в том, что во время войны Япония и Германия пытались обмениваться стратегическими материалами и важной технической информацией. Важная роль в этом была отведена «блокадопрорывателям» — торговым судам, совершавшим рейсы сквозь блокаду союзников.
Но последние сделали невозможным доставку грузов надводным транспортом, отлавливая и топя такие суда. Тогда Ось сделала ставку на подлодки. В результате подводные крейсера группы «Муссон» стали часто использоваться как транспортные.
Не избежала этого и U 864. По данным Клэя Блэйра, известного американского исследователя подводной войны в Атлантике, в момент выхода из Бергена на ее борту был груз для доставки в Японию, включавший в себя:
<...> чертежи и детали ракетоплана Ме-163 Komet и реактивного истребителя Ме-262, а также подписанные контракты на их лицензионное производство в Японии; чертежи на другие летательные аппараты (Campini с Ju-1 по Ju-6); чертежи на подлодки типов Caproni и Satsuki; чертежи на радиолокационные установки фирмы «Сименс»; а также 1857 емкостей с ртутью. Среди пассажиров было несколько немецких и японских авиаконструкторов.
А вот утверждения о наличии на ней 2 т оксида урана сомнительны. Этот факт не подтверждается западными историками, тщательно изучавшими историю гибели субмарины, в том числе и в государственных архивах Великобритании и США.
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В настоящее время специалисты обсуждают возможность подъема лодки или ее захоронения на дне с устройством саркофага. Крайние точки зрения, включая мнения о грозящей Арктике экологической катастрофе в случае захоронения лодки на дне, по мнению специалистов, выглядят несостоятельными: субмарина потоплена более 70 лет назад и ее подъем на поверхность грозит более серьезными экологическими последствиями, чем захоронение на месте.