Ртутная бомба: опасна ли для Арктики погибшая немецкая подлодка

Источник: Kystverket

Немецкая подводная лодка U 864, потопленная у берегов Норвегии 9 февраля 1945 года, представляет огромную опасность для всей Арктики. Об этом 23 января заявили эксперты центра экологического консалтинга и мониторинга «Помор» на пресс-конференции в Москве. По данным специалистов, на борту лодки находится 65 т ртути и велика опасность, что она в скором времени попадет в море. Если это случится, то, по мнению специалистов, всему североморскому бассейну будет нанесен непоправимый ущерб, а российское рыболовство в Арктике может быть уничтожено. «Известия» разбирались с деталями боевого пути и гибели субмарины.

Впервые о «ртутной бомбе» норвежские средства массовой информации заговорили в 2003-м, когда весной того же года норвежские ВМС обнаружили у Бергена U 864 — немецкую субмарину времен Второй мировой войны.

Подлодка лежит на дне у острова Федье, на глубине 150 м. С момента ее обнаружения и по нынешний день она периодически упоминается в европейских новостях и является предметом серьезного беспокойства экологов.

Предположительно, на ее борту находится большое количество ртути, а поднять подлодку со дна очень сложно ввиду того, что она частично разрушена.

Но как на ней оказалась ртуть?

Подводный крейсер Третьего рейха

Версальский мирный договор запретил побежденной Германии не только иметь подводные лодки в составе военно-морского флота, но даже строить их в коммерческих целях. Однако немецкие военно-морские силы не собирались отказываться от ценного опыта по строительству и использованию субмарин, приобретенного ими за годы Первой мировой войны.

В Голландии открылась инженерная фирма, ставшая тайным конструкторским бюро германского флота — рейхсмарине. Ее целью было конструирование и строительство на заказ подводных лодок для любого заказчика.

Одной из таких лодок была Е-1, построенная в Испании. Она стала прародительницей для больших океанских подлодок IX серии, входивших в состав кригсмарине Третьего рейха.

Подводные лодки типа VIIC (слева) и типа IXD2 (справа) в Тронхейме. 1944 год | Источник: HMSO

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Вершиной эволюции «девяток» стали подводные крейсера типа IXD2, предназначенные для действий в южной Атлантике и Индийском океане. Эти 90-метровые «стальные акулы» обладали самой большой в германском флоте дальностью плавания. На скорости в 10 узлов они могли пройти более 31 000 морских миль.

Их вооружение состояло из шести торпедных аппаратов, 105-мм и 37-мм палубных орудий, а также 20-мм зенитных автоматов. На борт подводные крейсера принимали 24 торпеды и почти 400 т топлива. Их стандартный экипаж состоял из 57 офицеров, старшин и матросов.

Германии удалось построить почти три десятка таких лодок, одной из которых была U 864. Она была заложена в Бремене, на верфи концерна «Дешимаг» 15 октября 1942 года. Через десять месяцев субмарину спустили на воду, а 9 декабря 1943 года U 864 вошла в строй кригсмарине. Ее командиром стал корветтенкапитан Ральф-Раймар Вольфрам.

Командир подводной лодки U 864 корветтенкапитан Ральф-Раймар Вольфрам

До ноября 1944 года подводный крейсер находился в составе учебной флотилии. Затем его включили в 33-ю подводную флотилию, чьи лодки действовали на самых дальних коммуникациях и пользовались японскими базами в оккупированной Малайзии. Они были также известны как группа «Муссон».

Группа «Муссон»

Командование кригсмарине еще в 1941 году строило планы по применению своих субмарин на Дальнем Востоке. Однако их реализация откладывалась из-за серьезных технических и логистических трудностей. Кроме того, отправка туда лодок рассматривалась как ненужное отвлечение подводных сил от войны на Атлантике, целью которой было уменьшение британского транспортного тоннажа.

Подводная лодка U 178 в Бордо. 1943 год

Но всё изменилось во второй половине 1942 года, когда в строй вступили подводные крейсера, способные действовать в Индийском океане.

Впервые они проникли туда осенью того же года. Четыре лодки действовали в районе между Кейптауном и Мадагаскаром.

Вторая партия подводных крейсеров отправилась к берегам Юго-Восточной Африки весной 1943 года. После выполнения задания субмарины ушли обратно в Европу. Но одна из них — U 178 была отправлена в малайзийский порт Пенанг, который, по соглашению с японцами, должен был стать временной базой для немецких подлодок.

Панорама порта Пенанг, сделанная наблюдателем бортового гидросамолёта-разведчика

Идея размещения их там была предложена Германии Японией еще в 1942 году. Но гросс-адмирал Карл Дениц не спешил соглашаться. Отправка лодок на Дальний Восток стала для Деница актуальной в мае 1943 года, когда наступил кризис подводной войны в Атлантике. Спустя месяц в Индийский океан ушла первая группа субмарин для действий с японских баз. Она получила название «Муссон».

В течение оставшегося времени войны Дениц перебрасывал в Индийский океан подкрепления из состава 33-й подводной флотилии, куда вошла U 864. Зимой 1945 года настал и ее черед собираться в дальнюю дорогу.

Первый и последний поход

В октябре 1944-го на U 864 установили «шнорхель» — устройство, позволявшее ей идти под водой на дизелях. Оно всасывало с поверхности воздух для работы дизеля и выбрасывало обратно выхлопные газы.

Затем Вольфрам увел свою субмарину из Германии в Норвегию, которая должна была стать трамплином для ее «прыжка» в Атлантику. Новый 1945 год экипаж подводного крейсера встретил на одной из норвежских баз кригсмарине.

Но выйти в поход через два океана ему мешала нестабильная работа «шнорхеля». В течение двух месяцев U 864 два раза проходила испытания этого устройства, которое часто отказывало при выходе в море. Лишь к началу февраля 1945-го удалось хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому 6 февраля подводный крейсер вышел из Бергена в свой первый боевой поход.

Экипаж подводной лодки U 864. 1943 год

Однако фортуна не улыбнулась Вольфраму и его экипажу. После выхода в море на лодке снова отказал «шнорхель».

8 февраля Вольфрам уведомил штаб подводных сил, что не может продолжать поход и возвращается обратно. Но до Бергена ему было дойти не суждено.

Подходы к норвежским базам были излюбленным местом охоты английских субмарин на немецкие подлодки. Британское адмиралтейство уже давно пыталось с их помощью сократить число «серых волков», выходивших в Атлантику.

Одной из охотников была субмарина его величества «Вентурер», ранее уже потопившая одну немецкую субмарину в ноябре 1944 года. Утром 9 февраля 1945-го «англичанка» притаилась на позиции у Бергена. Находясь в подводном положении, она периодически поднимала перископ для наблюдения за горизонтом.

Вскоре акустик доложил командиру «Вентурер», что слышит слабые шумы. Спустя полчаса шум повторился. В поднятый перископ удалось разглядеть «тонкую мачту», которая оказалась высоко поднятым перископом U 864. Немцы пользовались им крайне небрежно, поднимая высоко и часто.

Английская подводная лодка «Вентурер»

Так как до «немки» расстояние было велико, англичане решили следить за ней с помощью гидролокатора. Они надеялись сблизиться с противником и торпедировать его. Но под водой лодки крайне медлительны и неповоротливы. Поэтому успех атаки зависел от мастерства акустика и командира: первый должен был следить за врагом, второй искусно маневрировать по полученным докладам.

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U 864 шла, периодически меняя курс. «Вентурер» внимательно следила за ней с помощью гидролокатора и шумопеленгаторов, идя параллельно. Слушая шумы подводного крейсера, англичане пришли к мнению, что немцы не используют «шнорхель».

Преследование немецкой лодки длилось более часа. За это время U 864 имела неосторожность снова показать свои перископы. Всё обстояло так, как будто немцы и не подозревали о том, что их преследует вражеская субмарина.

К полудню «Вентурер» удалось сократить расстояние с целью почти до 2 км. В 12:12 она выпустила четыре торпеды, на основании данных гидролокатора. Вскоре раздался сильный взрыв и звуки чего-то разламывающегося.

Акустик доложил, что шумов немецкой субмарины больше не слышно. Когда английская подлодка подняла перископ, то стало видно, что поверхность воды покрыта густым слоем нефти. С U 864 было покончено — Вольфрам и весь его экипаж погибли.

Опасный груз

Но откуда на немецком подводном крейсере взялась ртуть?

Всё дело в том, что во время войны Япония и Германия пытались обмениваться стратегическими материалами и важной технической информацией. Важная роль в этом была отведена «блокадопрорывателям» — торговым судам, совершавшим рейсы сквозь блокаду союзников.

Но последние сделали невозможным доставку грузов надводным транспортом, отлавливая и топя такие суда. Тогда Ось сделала ставку на подлодки. В результате подводные крейсера группы «Муссон» стали часто использоваться как транспортные.

Фрагменты подводной лодки U 864 на дне моря у острова Федье. Изображение сделано с помощью гидролокатора | Источник: Kystverket

Не избежала этого и U 864. По данным Клэя Блэйра, известного американского исследователя подводной войны в Атлантике, в момент выхода из Бергена на ее борту был груз для доставки в Японию, включавший в себя:

<...> чертежи и детали ракетоплана Ме-163 Komet и реактивного истребителя Ме-262, а также подписанные контракты на их лицензионное производство в Японии; чертежи на другие летательные аппараты (Campini с Ju-1 по Ju-6); чертежи на подлодки типов Caproni и Satsuki; чертежи на радиолокационные установки фирмы «Сименс»; а также 1857 емкостей с ртутью. Среди пассажиров было несколько немецких и японских авиаконструкторов.

Контейнеры с ртутью, найденные на месте гибели подводной лодки U 864 | Источник: Kystverket

А вот утверждения о наличии на ней 2 т оксида урана сомнительны. Этот факт не подтверждается западными историками, тщательно изучавшими историю гибели субмарины, в том числе и в государственных архивах Великобритании и США.

Знатоки морской войны помнят U 864 не только как «ртутную бомбу». В мировую историю она также вошла как первая подлодка, потопленная торпедами в подводном положении с помощью гидролокатора.

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