Вершины Холмса: самые странные Шерлоки мирового экрана

На экраны России 24 января выходит «Холмс & Ватсон», новая версия приключений знаменитого детектива и его партнера, на этот раз — в жанре разудалой гэговой комедии (Холмс скачет перед королевой Викторией в грязных кальсонах и корсете, а Ватсон и вовсе бьет ее величество по мордасам фотокамерой — как говорилось в старом анекдоте, «смеяться надо на слове «лопата»). Не впечатлившись свежим шедевром, журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил еще семь случаев, когда Холмс и Уотсон выглядели и вели себя немного необычно, а заодно убедился, что произведения Конан Дойла в состоянии пережить любые вольности интерпретации.

Холмс — собака

«Великий детектив Холмс» (1984−1985)

Антропоморфная анимация — жанр почтенный и в целом насмешек не вызывающий. Холмс и Ватсон в виде псов — ну и что такого? Однако «Великий детектив Холмс» получился нестандартным. Во-первых, это такой настоящий стимпанк в духе скорее не Конан Дойла, а Жюля Верна: сыщик и его напарник много летают, гоняют, прыгают, бегают и дерутся. Во-вторых, это всё же детский мультик, поэтому в сюжетах никаких убийств, а только загадочные похищения, кражи и тому подобная мелкая уголовка. В-третьих, у Холмса здесь роман ни с какой не Ирен Адлер, а с собственной домохозяйкой мисс Хадсон (ей 19, и она очаровательна). Ну и главное. Хотя в фильме 26 серий, особенный интерес представляют первые шесть. Их снял (еще в 1981-м, потом проект приостановили из-за проблем с авторскими правами) Хаяо Миядзаки, уже известный в Японии режиссер, но еще не создавший ни «Навсикаю», ни «Тоторо», ни «Порко Россо».

Холмс — старик

«Шерлок Холмс: Золотые годы» (1992). Играет Кристофер Ли

Ли, бывший военный летчик, шпион и охотник за нацистами (всё это он успел к 25 годам), за свою кинокарьеру переиграл такое количество Дракул, Фу Маньчу и прочих Саруманов, что появление его в образе великого детектива, да к тому же в 70 лет выглядело несколько вызывающе. Да и истории в этом фильме-дилогии получились какие-то не конан-дойлевские: герои великого писателя, разумеется, не чурались международной политики, но здесь Холмс и Уотсон только тем и занимаются, что спасают мир, причем в компании разнообразных исторических личностей, от Теодора Рузвельта и императора Франца Иосифа до Зигмунда Фрейда. Любопытно, что это не первая, а третья встреча Ли и Холмса: впервые актер сыграл его еще в 1962 году в полузабытом фильме «Шерлок Холмс и смертоносное ожерелье», а в 1970-м в «Частной жизни Шерлока Холмса» исполнил роль Майкрофта.

Холмс — Уотсон

«Ищейка Лондона» (1993). Играет Патрик Макни

Шерлок Холмс был высоким и худым, доктор Уотсон — среднего роста и плотного телосложения. Это знают все, это канон. Патрик Макни, известный по сериалу «Мстители» и фильму «Вид на убийство», с точки зрения внешних данных был где-то посередине. Он играл Уотсона трижды — в довольно диковатой картине «Шерлок Холмс в Нью-Йорке» (с Роджером Муром в заглавной роли!) и в вышеупомянутых «Золотых годах». Но, вероятно, быть на вторых ролях Макни не нравилось, поэтому через два года после Уотсона актер решительно преобразился в Холмса в фильме, который, впрочем, если чем и примечателен, то только этим необычным нюансом. Кстати, Макни не единственный актер, сподобившийся на подобный дуплет, — в начале 1930-х, и тоже подряд, Холмса и Уотсона сыграл Реджинальд Оуэн.

Холмс — женщина

«Мой нежно любимый детектив» (1986). Играет Екатерина Васильева

Японский телеэфир нынче разрывает сериал «Мисс Шерлок», в котором Холмс в юбке играет на виолончели и расследует загадочные преступления. На канале CBS уже седьмой год идет «Элементарно», где Холмс, правда, обыкновенный, а вот Уотсон — женщина, да еще и с восточной внешностью. Идея феминизировать парочку с Бейкер-стрит, разумеется, вполне соответствует духу нашего времени, но не следует забывать, что первыми такой опыт поставили более 30 лет назад на советском телевидении. Правда, от Конан Дойла Григорий Горин и Аркадий Хайт не оставили и следа, да и вообще это скорее пародия, причем вовсе не с феминистским уклоном (героини все-таки упорно стремятся к браку, пусть и не совсем осознанно), но так или иначе Шерли Холмс и Джейн Ватсон (Галина Симонова-Щепетнова) стали первыми, а это как минимум стоит упоминания.

Холмс — юнец

«Молодой Шерлок Холмс» (1985). Играет Николас Роу

Разумеется, у Шерлока была молодость, и даже, в общем, слегка описанная самим Конан Дойлом (отсылаем всех любопытствующих к рассказу «Глория Скотт»). Но в фильме, разумеется, всё изложено подробно, совсем по-другому и главное — с Уотсоном, тоже молодым и уже таким же местами болваном. Приключения, разумеется, густо сдобрены пубертатом, всякая мозговая деятельность Холмса-школьника выглядит абсолютно неубедительно (надо отдать должное кастинг-директору: менее адекватного актера, чем Николас Роу, на эту роль подобрать было трудно). Да и вообще никак невозможно отделаться от ощущения, что в конце фильма должны пойти титры вроде: «Джон Уотсон стал военным врачом, воевал в Афганистане, затем занимался частной практикой и умер на руках любящих родственников в 90 лет. Шерлок Холмс скончался от передозировки кокаина через несколько месяцев после окончания школы».

Холмс — гей

«Частная жизнь Шерлока Холмса» (1970). Играет Роберт Стивенс

Популярная теория, признаемся? Но полноценно отразить ее на экране решился только Билли Уайлдер, монстр и живой классик, семикратный лауреат «Оскара», автор «Двойной страховки» и «В джазе только девушки», то есть человек, которому можно всё. Правда, построить на этом скандалезном ходе весь фильм даже он, к счастью, не решился. О чем, впрочем, впоследствии жалел. «Я должен был проявить больше храбрости. У меня есть теория. Я хотел, чтобы Холмс у меня был гомосексуален и не признавался в этом никому, может быть, даже самому себе. Бремя этой тайны — причина, по которой он принимал наркотики». Так или иначе, фильм этот не украсил ни фильмографию Уайлдера, ни шерлокиану. Интересно, что даже сейчас, когда без героя нетрадиционной ориентации не обходится даже «Звездный путь», вернуться к этому богатому сюжету пока что никто не решается, разве что так, юморят, как в сериале «Шерлок».

Холмс — антифашист

12 фильмов студии Universal (1942−1946). Играет Бэзил Рэтбоун