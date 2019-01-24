Вершины Холмса: самые странные Шерлоки мирового экрана
Кем только не делали великого детектива кинематографисты.
Кем только не делали великого детектива кинематографисты.
На экраны России 24 января выходит «Холмс & Ватсон», новая версия приключений знаменитого детектива и его партнера, на этот раз — в жанре разудалой гэговой комедии (Холмс скачет перед королевой Викторией в грязных кальсонах и корсете, а Ватсон и вовсе бьет ее величество по мордасам фотокамерой — как говорилось в старом анекдоте, «смеяться надо на слове «лопата»). Не впечатлившись свежим шедевром, журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил еще семь случаев, когда Холмс и Уотсон выглядели и вели себя немного необычно, а заодно убедился, что произведения Конан Дойла в состоянии пережить любые вольности интерпретации.
«Великий детектив Холмс» (1984−1985)
Антропоморфная анимация — жанр почтенный и в целом насмешек не вызывающий. Холмс и Ватсон в виде псов — ну и что такого? Однако «Великий детектив Холмс» получился нестандартным.
«Шерлок Холмс: Золотые годы» (1992). Играет Кристофер Ли
Ли, бывший военный летчик, шпион и охотник за нацистами (всё это он успел к 25 годам), за свою кинокарьеру переиграл такое количество Дракул, Фу Маньчу и прочих Саруманов, что появление его в образе великого детектива, да к тому же в 70 лет выглядело несколько вызывающе. Да и истории в этом
«Ищейка Лондона» (1993). Играет Патрик Макни
Шерлок Холмс был высоким и худым, доктор Уотсон — среднего роста и плотного телосложения. Это знают все, это канон. Патрик Макни, известный по сериалу «Мстители» и фильму «Вид на убийство», с точки зрения внешних данных был
«Мой нежно любимый детектив» (1986). Играет Екатерина Васильева
Японский телеэфир нынче разрывает сериал «Мисс Шерлок», в котором Холмс в юбке играет на виолончели и расследует загадочные преступления. На канале CBS уже седьмой год идет «Элементарно», где Холмс, правда, обыкновенный, а вот Уотсон — женщина, да еще и с восточной внешностью. Идея феминизировать парочку с
«Молодой Шерлок Холмс» (1985). Играет Николас Роу
Разумеется, у Шерлока была молодость, и даже, в общем, слегка описанная самим Конан Дойлом (отсылаем всех любопытствующих к рассказу «Глория Скотт»). Но в фильме, разумеется, всё изложено подробно, совсем
«Частная жизнь Шерлока Холмса» (1970). Играет Роберт Стивенс
Популярная теория, признаемся? Но полноценно отразить ее на экране решился только Билли Уайлдер, монстр и живой классик, семикратный лауреат «Оскара», автор «Двойной страховки» и «В джазе только девушки», то есть человек, которому можно всё. Правда, построить на этом скандалезном ходе весь фильм даже он, к счастью, не решился. О чем, впрочем, впоследствии жалел. «Я должен был проявить больше храбрости. У меня есть теория. Я хотел, чтобы Холмс у меня был гомосексуален и не признавался в этом никому, может быть, даже самому себе. Бремя этой тайны — причина, по которой он принимал наркотики». Так или иначе, фильм этот не украсил ни фильмографию Уайлдера, ни шерлокиану. Интересно, что даже сейчас, когда без героя нетрадиционной ориентации не обходится даже «Звездный путь», вернуться к этому богатому сюжету пока что никто не решается, разве что так, юморят, как в сериале «Шерлок».
12 фильмов студии Universal (1942−1946). Играет Бэзил Рэтбоун
Осовременивать классических персонажей, переносить их в анахроничный для них период истории в Голливуде любили всегда. Жертвой такого подхода, в частности, стал другой великий сыщик, Ниро Вулф. Но, конечно, никто так не пострадал от осовременивателей, как Шерлок Холмс. Бэзил Рэтбоун гениально сыграл Холмса в двух предвоенных фильмах компании 20th Century Fox — «Собаке Баскервилей» и «Приключениях Шерлока Холмса». В 1940-м права на экранизацию шерлокианы перешли к Universal, студия соблазнила Рэтбоуна огромным гонораром — и понеслось. Холмс и Уотсон искали подпольные немецкие радиостанции, ловили коллаборациониста Мориарти, помогали изобличить убийцу агента британской разведки, спасали принца вымышленной восточной страны. Самое поразительное, что 11 из 12 фильмов так или иначе основаны на текстах Конан Дойла — вот уж действительно литература, существующая вне времени!