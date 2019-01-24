Медики назвали самое полезное для здоровья мороженное

Источник: РИА "Новости"

«Оптимальный вариант — это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов, то есть чем меньше список ингредиентов, тем лучше», — цитирует «РИА Новости» диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук Елену Ливанцову.

Она отметила, что молочное мороженое гораздо полезнее сливочного и пломбира.

Такой вид десерта приносит здоровью немало пользы. Так как в нем содержатся кальций и фосфор, которые важны для хорошего состояния костей и зубов. Кроме того, в мороженом есть полезные для сердечно-сосудистой системы калий, магний и витамины группы В.

Ливанцова напомнила про исследование японских ученых, которое показало, что мороженое повышает уровень гормонов серотонина и дофамина, повышающих настроение.