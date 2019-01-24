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07:49 (мск), источник: Известия

Медики назвали самое полезное для здоровья мороженное

Молочное мороженое является самым полезным, так как по сравнению с другими видами этого лакомства довольно низкокалорийное и не жирное, рассказали эксперты. По мнению медиков, без вреда для здоровья такое мороженое можно употреблять 2−3 раза в неделю по 100 г.

Источник: РИА "Новости"

«Оптимальный вариант — это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов, то есть чем меньше список ингредиентов, тем лучше», — цитирует «РИА Новости» диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук Елену Ливанцову.

Она отметила, что молочное мороженое гораздо полезнее сливочного и пломбира.

Такой вид десерта приносит здоровью немало пользы. Так как в нем содержатся кальций и фосфор, которые важны для хорошего состояния костей и зубов. Кроме того, в мороженом есть полезные для сердечно-сосудистой системы калий, магний и витамины группы В.

Ливанцова напомнила про исследование японских ученых, которое показало, что мороженое повышает уровень гормонов серотонина и дофамина, повышающих настроение.

В то же время она призвала употреблять мороженое осторожно во избежание простуды.

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5 августа 2018© Ньюстюб
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