Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Изгнанный «уральский пельмень» занялся новым делом
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
«Секс не нужен»: подростки о своем отношении к близости
Ксения Собчак перевоплотилась в Анну Каренину (фото)
Назван любимый этаж москвичей
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
"Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников
Военный летчик прокомментировал гибель Ту-22М3
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
Собчак впервые прокомментировала драку мужа и любовника - СМИ
Было ожидаемо: Богомолов о драке с Виторганом
Образ дня: Виктория Бекхэм в алых брюках и «змеиной» блузе
Заплаканная Климова с потекшей тушью смутила фанатов
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Россияне поняли, как заработать на отдыхе в Таиланде
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
8Трамп посетил границу с Мексикой
06:45 (мск), источник: Известия

Названа самая полезная для здоровья рыба

Самой полезной в мире рыбой можно считать боганидского гольца, к такому выводу пришли красноярские ученые, с которыми согласились и в Росрыболовстве.

Источник: РИА "Новости"

Боганидский голец обитает в озерах Сибири и богат полезными микроэлементами, в том числе омега-3.

«Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания. Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного», — приводит «Российская газета» слова руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Специалист отметил, что есть и другие ценные для здоровья виды. Так, например, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.

В ближайшее время Росрыболовство планирует составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.

28 декабря диетолог рассказал о полезных и вредных качествах красной икры. По его словам, икра обладает целым спектром незаменимых аминокислот, но может быть опасна для аллергиков.

Зимняя рыбалка: для крепких духом и закаленных телом
Во время загрузки произошла ошибка.
22 января© Ньюстюб
 Подъем с переворотом: как у Венесуэлы появился ещё один президент
Мартовский ход: замораживать цены на бензин весной не планируется
Попытка госпереворота в Венесуэле. Главное
Девушка погладила бездомную кошку и оказалась парализована
Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика
Появилось последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
В США замерз Ниагарский водопад (фото)
Проверки не выявили фактов голодных обмороков в школах Кузбасса
Спорт
В Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону Основное внимание российских болельщиков вновь будет приковано к Александру Логинову
Hi-Tech
В Польше нашли секретные советские бункеры (фото) Неизвестная история.
Авто
Узбекский ответ «Ладе»: всё кончено? Ни жив, ни мертв — это о Ravon в России. Формально компания не покидала рынок, а на деле уже полгода купить машину даже в Москве нереально. Периодически появляются слухи о возобновлении поставок, но что происходит на самом деле?
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» прилетел в Москву Али Эрсан Дуру встретился с российскими поклонниками и рассказал о съемках в популярной телемелодраме
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Назван любимый район московских новоселов
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Дети
Подольская рассмешила сеть снимком мужа и сына, уснувших в ресторане Фанатов умилило нежное семейное фото
Леди
11 ярких романов Ксении Собчак (фото) Рассказываем о самых ярких романах девушки, многие из которых закончились разбитым сердцем кавалера
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь