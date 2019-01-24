Названа самая полезная для здоровья рыба
Самой полезной в мире рыбой можно считать боганидского гольца, к такому выводу пришли красноярские ученые, с которыми согласились и в Росрыболовстве.
Самой полезной в мире рыбой можно считать боганидского гольца, к такому выводу пришли красноярские ученые, с которыми согласились и в Росрыболовстве.
Боганидский голец обитает в озерах Сибири и богат полезными микроэлементами, в том числе омега-3.
«Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания. Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного», — приводит «Российская газета» слова руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.
Специалист отметил, что есть и другие ценные для здоровья виды. Так, например, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.
В ближайшее время Росрыболовство планирует составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.
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