Названа самая полезная для здоровья рыба

Источник: РИА "Новости"

Боганидский голец обитает в озерах Сибири и богат полезными микроэлементами, в том числе омега-3.

«Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания. Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного», — приводит «Российская газета» слова руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Специалист отметил, что есть и другие ценные для здоровья виды. Так, например, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.

В ближайшее время Росрыболовство планирует составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.