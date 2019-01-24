В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой

Источник: Pixabay/cattalin

В ведомстве пояснили, что понижение температуры приводит к увеличению энерготрат организма. Это приводит к выбору продуктов, из которых можно максимально быстро получить энергию.

Читайте также Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

«К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи», — говорится в сообщении.