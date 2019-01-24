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09:23 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Источник: Pixabay/cattalin

В ведомстве пояснили, что понижение температуры приводит к увеличению энерготрат организма. Это приводит к выбору продуктов, из которых можно максимально быстро получить энергию.

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«К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перепад температур между улицей и домом, холодный воздух на улице и сухой внутри помещений, дефицит солнечного света на фоне несбалансированного рациона приводят к ослаблению иммунитета.

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