В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что понижение температуры приводит к увеличению энерготрат организма. Это приводит к выбору продуктов, из которых можно максимально быстро получить энергию.
«К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перепад температур между улицей и домом, холодный воздух на улице и сухой внутри помещений, дефицит солнечного света на фоне несбалансированного рациона приводят к ослаблению иммунитета.