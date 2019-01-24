В Греции родится «ребенок от трех родителей»

Ее использовали всего несколько раз: в Англии, где она разрешена, а также в Украине и Мексике, где нет запрещающих подобные манипуляции законов. Теперь к этим странам, благодаря усилиям испанских ученых, присоединится Греция. Первая их пациентка, которая ранее никак не могла забеременеть, сейчас носит в себе 28-недельный плод.

Современные технологии экстракорпорального оплодотворения работают только в тех случаях, когда обе половые клетки, сперматозоид и яйцеклетка, жизнеспособны. При этом зародышу передается весь генетический материал обеих клеток со всеми присутствующими в нем мутациями. Удалить их из ядра мы пока никак не можем (если не считать пилотных исследований по генетическому редактированию). Но кроме ядерной ДНК, яйцеклетка передает по наследству еще и митохондрии с митохондриальной ДНК. А вот их уже можно заменить на другие, не несущие опасных мутаций.

Есть два способа избавиться от испорченных митохондрий. Первый называют переносом пронуклеусов (пронуклеусами называют ядра половых клеток до того, как они слились в одно целое). Для этого нужны яйцеклетка матери, яйцеклетка донора и сперматозоиды отца. Сперматозоидами оплодотворяют обе яйцеклетки, затем из яйцеклетки донора удаляют пронуклеусы и переносят туда пронуклеусы из яйцеклетки матери.

Получается, что зародыш содержит генетический материал отца и матери, а вот цитоплазма с митохондриями — донорская. То есть маленькую часть клеточной ДНК — митохондриальную ДНК — ребенок наследует от третьего родителя.

Эта техника, с подачи СМИ, получила известность под именем «ребенок от трех родителей». Впрочем, сами ученые, работающие с этой процедурой, усиленно открещиваются от подобного названия, подчеркивая, что генетический вклад «второй матери» минимален.

Второй способ — перенос веретена. Когда яйцеклетка созревает, она проходит процесс деления и не заканчивает его. Она замирает в середине последнего деления и ждет оплодотворения. Добравшийся до «заснувшей» яйцеклетки сперматозоид «пробуждает» яйцеклетку, она заканчивает предыдущее деление и потом уже ее пронуклеус встречается с пронуклеусом сперматозоида. Когда яйцеклетка замерла в середине деления, ее хромосомы выстроены в ряд — эту структуру называют веретеном деления. Суть метода в том, чтобы осуществлять перенос не после оплодотворения, а до. При этом из донорской яйцеклетки также удаляют весь ядерный генетический материал и пересаживают в нее веретено деления из яйцеклетки матери.

Первый ребенок, полученный путем переноса веретена, родился в Мексике в 2016 году. С тех пор в Украине заявили о рождении еще нескольких детей таким же способом. А в 2017 году перенос пронуклеусов официально одобрили в Великобритании, и сообщалось об отдельных беременностях.

Во множестве других стран, например, в США, эти технологии пока под запретом. В Россию они тоже еще не пришли.

Испанские ученые из центра Embryotools предложили новое применение для технологии переноса веретена. Они работают с пациентками, которые не могут забеременеть после нескольких процедур экстракорпорального оплодотворения. Ученые предположили, что проблема может быть скрыта где-то в цитоплазме самих яйцеклеток. А метод переноса веретена позволяет заменить цитоплазму матери на донорскую целиком.

Правда, свои эксперименты исследователям приходится проводить в Греции, поскольку испанским законодательством они запрещены.