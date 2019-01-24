Школьница пожаловалась Путину на 41-й размер ноги и получила в подарок коньки

Мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро.