Финляндия признана самой «хорошей страной» в рейтинге The Good Country Index

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По данным исследователей, Финляндия вносит более существенный вклад в развитие человечества, чем любая другая страна, и причиняет планете наименьший урон. Министр иностранных дел Тимо Сойни назвал это «отличным признанием» усилий страны. Финляндия, по его словам, «хорошая, прагматичная страна, которая является надежным партнером на международных форумах». «Такие результаты стали итогом последовательной работы», — констатирует глава МИД. Он считает, что «подобное признание хорошо скажется на атмосфере внутри страны».

Финляндия продемонстрировала лучшие показатели по количеству зарегистрированных патентов, свободе передвижения лиц, свободе прессы, экспорту журналов, кибербезопасности, количеству принятых беженцев, соблюдению природоохранных соглашений, открытой торговле, оттоку прямых иностранных инвестиций и продовольственной помощи.

Всего авторы рейтинга оценивают страны по 35 критериям, основанным на данных, представленных ООН, другими международными организациями. Они разделены на семь категорий: наука и технологии, культура, мир и международная безопасность, мировой порядок, планета и климат, процветание и равенство, здоровье и благополучие. Страны получают оценки по каждому показателю относительно данных других государств, скорректированных с учетом ВВП каждой страны.