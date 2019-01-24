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10:41 (мск), источник: ТАСС

Финляндия признана самой «хорошей страной» в рейтинге The Good Country Index

ТАСС, 24 января. Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), в который вошли 153 государства. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

Источник: Pixabay / CC0

По данным исследователей, Финляндия вносит более существенный вклад в развитие человечества, чем любая другая страна, и причиняет планете наименьший урон. Министр иностранных дел Тимо Сойни назвал это «отличным признанием» усилий страны. Финляндия, по его словам, «хорошая, прагматичная страна, которая является надежным партнером на международных форумах». «Такие результаты стали итогом последовательной работы», — констатирует глава МИД. Он считает, что «подобное признание хорошо скажется на атмосфере внутри страны».

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Финляндия продемонстрировала лучшие показатели по количеству зарегистрированных патентов, свободе передвижения лиц, свободе прессы, экспорту журналов, кибербезопасности, количеству принятых беженцев, соблюдению природоохранных соглашений, открытой торговле, оттоку прямых иностранных инвестиций и продовольственной помощи.

Всего авторы рейтинга оценивают страны по 35 критериям, основанным на данных, представленных ООН, другими международными организациями. Они разделены на семь категорий: наука и технологии, культура, мир и международная безопасность, мировой порядок, планета и климат, процветание и равенство, здоровье и благополучие. Страны получают оценки по каждому показателю относительно данных других государств, скорректированных с учетом ВВП каждой страны.

Следом за Финляндией в пятерку «хороших стран» вошли Ирландия, Швеция, Германия и Дания. Россия заняла 41 строчку рейтинга.

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