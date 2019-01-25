Зимнее путешествие по Северной Осетии
Ледяные серпантины, человеческие кости и спуск в шахту: трехдневный маршрут по туманным ущельям и заброшенным местам для любителей новых впечатлений.
Ледяные серпантины, человеческие кости и спуск в шахту: трехдневный маршрут по туманным ущельям и заброшенным местам для любителей новых впечатлений.
Северная Осетия — край блуждающих туманов и застрявших в ущельях облаков. Их можно наблюдать в любое время года. О том, куда и как съездить зимой тем, кто ищет
Приземлитесь вы не в столице Северной Осетии, а в соседнем городе — Беслане. Аэропорт и Владикавказ разделяют 26 километров пути.
Снять отель или квартиру имеет смысл на все дни путешествия: в Северной Осетии не такие большие расстояния, чтобы после проведенного в горах дня не вернуться в город. Оставаться с ночевкой
Знакомство с городом лучше начать с прогулки по центру. Владикавказ — город старых особняков. Построенные в XIX — начале ХХ века, они принадлежали промышленникам и чиновникам, а сейчас — одна из визитных карточек столицы.
Остаток дня можно потратить на менее приметный объект. Это старая канатная дорога на юге города. Ее открыли в 1980 году, чтобы возить отдыхающих. От городской водной станции — искусственного озера, окруженного зеленью, — они поднимались на вершину Лысой горы.
Дорога тянется три километра над зеленым массивом. Покататься, правда, не получится. В отличие от водной станции,
После постапокалиптических пейзажей самое время отправиться изучать гастрономическую карту города. В нем столько разных мест, что не хватит месяца, чтобы попробовать всё. Нам очень приглянулся ресторан «Саудон» и
Когда разобрались с провизией, необходимо решить вопрос с машиной. И здесь есть два пути. Первый — найти местного экскурсовода с авто, который покажет, расскажет и накормит. Второй — самому арендовать машину и пуститься по неизвестным дорогам. Экскурсовода можно найти в социальных сетях. С поиском самостоятельной аренды предстоит немного заморочиться. Официальных прокатов нет, так что поможет «Яндекс». Главное — на месте внимательно проверить машину: ездить по краям обрывов, не будучи уверенным в резине, — забава не для слабонервных. Цены немного кусачие, но для большой компании приемлемые. Самостоятельная аренда выйдет в районе 2000 рублей в день (без учета бензина). Аренда авто с гидом — примерно 5000.
Северная Осетия — небольшая республика, здесь буквально три основные дороги: трасса в Грузию, дорога на Верхний Фиагдон и дорога на Цей. Расстояния — смехотворные, так что за один день можно увидеть очень многое.
Во второй день наш путь лежит по дороге в Верхний Фиагдон до печально знаменитого Кармадонского ущелья. Виды из окна кинематографические: дорога блестит, деревья покрыты инеем, снизу лежит пожухлая листва. Каждый поворот открывает новые пейзажи.
Ее легко пропустить: сооружение буквально сливается со скалой. Уровень маскировки феноменальный. Тут надо бросить авто и устремиться на «штурм»: подняться по кирпичам, выложенным в неуверенную лестницу. Доступна только нижняя часть крепости, дальше пути завалены. Но рассмотреть верхние участки крепости можно уже из машины. Поражает и восхищает.
Чем выше забираешься, тем сильнее покрывается инеем все вокруг: деревья, трава, колючая проволока, натянутая для пасущихся коров, недовольно жующих мерзлую траву.
Следующая остановка — сторожевая башня Курта у села Уаллгсых. Она возвышается на скале рядом с другой, разрушенной боевой башней и, вероятно, остатками жилого дома. По легенде, ее построили два брата — Курта и Тага. Их считают своими предками несколько осетинских родов.
Башня Курта
Некрополь Хуссар Хинцаг
Даргавс. «Город мертвых»
Кармадонское ущелье
Некрополь в старом Цмити
Поднимаемся выше тумана. Начинаются снежные серпантины. Через перевал нас ждет село Даргавс и его «город мертвых». Это необычное место — старый осетинский некрополь. «Город мертвых» — название немного пафосное, но привлекает туристов. Здесь даже есть касса. Прогуливаешься между усыпальницами, где в окошки можно разглядеть человеческие кости, и вдруг видишь туристов, делающих селфи на фоне захоронений. Для кого и для чего? Двоякие чувства.
Недалеко находится менее популярное место — некрополь Хуссар Хинцаг. Машину придется оставить на дороге и подняться в гору пешком. У ее подножия стоит несколько пирамидок. Внутри каждой разбросаны человеческие кости.
До крайней точки остается всего один небольшой перевал. Это Кармадонское ущелье — место, изменившее наше кино навсегда. В мае 2002 года
Но задерживаться надолго нельзя: надо успеть до заката снова преодолеть перевал и на обратном пути заглянуть в еще один некрополь в старом Цмити (он же Цимити, или Цымыти) недалеко от Верхнего Фиагдона. Археологи относят его к XIV веку. В хорошем состоянии лишь одна башня, остальные разрушены. В могильниках все так же видны человеческие останки. Только билеты сюда не продают и государство памятник не охраняет.
Следующая цель — ретранслятор Верхнего Фиагдона. Надо забраться на Архонский перевал, где на самом верху горы стоит утыканный «тарелками» ретранслятор, а вокруг открываются потрясающие виды. Дорога — обычный горный серпантин, но зимой он
Сегодня мы были абсолютно одни в этом высотном мире. Можно закрыть глаза и просто слушать тишину.
Когда мы поднялись, солнце уже зашло за гору. Вдали, чуть выше ретранслятора, мы заприметили скамейку. Представляю какое это счастье — сидеть и смотреть на горы, когда не нужно спешить в обратный путь.
Утро встречает серым пасмурным небом, но там, наверху, светит яркое солнце, и сегодня мы снова с ним встретимся. Мы выезжаем в Цейское ущелье.
Первая часть пути уже знакома — дорога до поворота на Фиагдон. Недалеко от Алагира останавливаемся посмотреть на конный памятник Уастыржи, или Георгию Победоносцу. Осетины считают его покровителем всех путешественников, воинов и мужчин. Монумент необычный: он прикреплен прямо к скале.
Сперва отправляемся к дальней точке путешествия. Дорога к Цею идет в гору. Чем ближе, тем менее убранной она становится, хотя Цей — популярный курорт. Но если горнолыжный сезон еще не начался или уже закончился, есть риск увязнуть в снегу. Дорога к леднику тоже завалена сугробами, можно отправиться в пешее путешествие длинной 6−7 километров, а можно посмотреть издалека.
Ели в Цейском ущелье
В поселке Садон
Разрушенный дом в Садоне
Вход в шахту Садонского рудника
Поселок Верхний Згид
Тратить много времени на самом горнолыжном курорте не стоит, если только вы не любитель лыж, попавший в сезон. Лучше уделить больше внимания осмотру полузаброшенных шахтерских поселков Садон и Верхний Згид и самих шахт на обратном пути.
Поселок Садон с необычной бельгийской архитектурой вырос в конце XIX века на месте богатого рудного месторождения. В 2002 году его накрыло наводнением. Оно принесло такой ущерб, что поселение решили не восстанавливать. Сейчас Садон похож на Ноев ковчег. Почти все жители из отказавшихся переезжать перебрались в один большой дом, окруженный разрухой. Покрытый инеем, Садон похож на картину из игры про постапокалипсис.
После осмотра поселка стоит подняться на мост и найти вход в штольню. Их два. Нам повезло: около одного валялись сапоги, правда три правых и один левый. Чтобы пройти пару сотен метров по воде — не проблема. Внутри штольня однообразно уходит вдаль: идти очень далеко нет смысла.
Едем дальше. Через пару километров проезжаем еще один поселок — Галон, он смотрится немного живее, — и въезжаем в Верхний Згид.
Сквозь выбитые стекла можно было любоваться на горы. Спускаемся до школы. Странное ощущение возникает, когда ходишь по пустым кабинетам…
На обратном пути на закат заезжаем в сторону уже известного нам Архонского перевала. Смотрим, как туман поглощает ущелья, и планируем вернуться сюда летом. Подняться к ретранслятору, сесть на скамейку, достать осетинский пирог и получать удовольствие от того, что это происходит с тобой. А перед самым закатом зайти к дружелюбному охраннику ретранслятора и выпить с ним вкусного горного чая.