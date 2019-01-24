Украинские церкви поссорились из-за томоса об автокефалии

Источник: РИА "Новости"

«Какая новая церковь? Церковь существует больше 25 лет. И если бы не было этой церкви Киевского патриархата, то кому томос давать — этим двум московским архиереям без приходов? Ясно, что дали томос Киевскому патриархату», — говорит на записи Филарет.

Кроме того, митрополит выступил и против названия ПЦУ.

Православная церковь Украины — это не наше название. Мы являемся Украинской православной церковью. Как и другие. «Православная церковь в Украине» — означает, что это не господствующая церковь, а лишь одна из церквей в Украине. А мы — господствующая. митрополит Филарет глава Украинской православной УПЦ КП

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января, а на следующий день вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в соборе Святого Георгия в Стамбуле. 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, который провозгласил создание ПЦУ и выбрал ее главой Епифания. Священнослужителя называют приближенным к Филарету — лидеру созданной в 1990-х годах УПЦ КП. От канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на собор пришли только два человека.