Сибирские археологи обнаружили на Ямале захоронение мужчин европеоидной расы
Ученые пришли к выводу, что период захоронения относится к первой трети — середине XVII века.
Ученые пришли к выводу, что период захоронения относится к первой трети — середине XVII века.
НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирские ученые установили, что останки двух человек, захоронение которых обнаружено на территории археологического памятника
Захоронение в
Оба скелета были найдены на циновке из пучков травы, под ними сохранились обрывки одежды и обуви. При этом, несмотря на то, что скелеты располагались прямо на очаге, ни на костях, ни на одежде следов термического воздействия обнаружено не было, что, по словам ученых, говорит о том, что очаг не использовался по прямому назначению после совершения погребения. Археологи допускают, что это может быть связано с тем, что у местных народов существовала практика оставления жилища после определенных событий. ДНК погребенных хорошо сохранилась в берцовых костях, генетики исследуют ее.
«Мы проводим палеогенетическое исследование образцов бедренных костей [найденных в
По словам старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Андрея Новикова, ранее антропологи института, исследовав черепа погребенных, пришли к выводу, что они принадлежали мужчинам европеоидной расы. Ученые установили, что мужчины в возрасте 35−40 и 40−45 лет обладали внушительным мышечным рельефом, имели мощные кости скелета. Неплохо сохранившиеся зубы позволили сделать вывод о том, что они употребляли сравнительно много углеводов.
Антропологам удалось обнаружить даже остатки волос на черепах. «В обоих случаях это были коротко стриженые, тонкие волосы светло- и
Генетическая экспертиза также позволит установить степень родства погребенных. По предварительным данным, близкими родственниками они не были, в свою очередь уточнил Пилипенко.
Новиков отметил, что для изучения народов севера Сибири этническая принадлежность и подробности о том, кем были погребенные, являются чрезвычайно важными. «Обычно
Археологический памятник был обнаружен в 2003 году, его расположение удалось установить по письменным источникам и местному фольклору. В течение пяти лет на
За последние пять лет археологи раскопали 302 кв. м замерзшей земли, выявили и изучили остатки 12 деревянных построек и обнаружили около 4,5 тыс. находок, почти 80% которых изготовлены из органического сырья. «Сложность в том, что предметы из дерева, бересты, кожи или ткани требуют быстрой полевой консервации, так как при длительном залегании в земле напитываются водой и быстро разлагаются на свежем воздухе, под воздействием внешних факторов», — объяснил Новиков.
Большой интерес представляют и сами деревянные постройки — археологи очень бережно относятся к таким конструкциям, поскольку они хранят много информации об образе жизни людей. По их опорам ученые уже определили, что местные жители, несмотря на вечную мерзлоту, активно занимались строительством и перестройкой своих жилищ. «Такая активность даже несколько удивительна. Обнаруженные наслоения деревянных перекрытий помогли прийти к выводу о том, что в этом месте активно строились, потом частично демонтировались и перестраивались деревянные сооружения», — рассказал ТАСС научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Юрий Гаркуша.
Помимо построек интерес вызывает разнообразие изделий из ткани, найденных на территории городища. На сегодняшний день обследованы 217 найденных фрагментов ткани, сотканной из разных нитей и имеющих разную фактуру.
Обнаружены были и обрывки ткани полотняного переплетения, которые производились на мануфактурах или в центрах кустарных промыслов, так ученые пришли к выводу о том, что большая часть найденных тканей была привозной.
Сейчас сибирские археологи временно прекратили полевые работы на