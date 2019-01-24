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17:18 (мск), источник: ТАСС

Сибирские археологи обнаружили на Ямале захоронение мужчин европеоидной расы

Ученые пришли к выводу, что период захоронения относится к первой трети — середине XVII века.

Источник: Институт археологии РАН

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирские ученые установили, что останки двух человек, захоронение которых обнаружено на территории археологического памятника Усть-Войкарского городища на Ямале, принадлежат мужчинам европеоидной расы, что нехарактерно для этой территории. Об уникальности захоронения и других особенностях Усть-Войкарского городища ТАСС рассказали генетики и археологи.

Генетическая экспертиза

Захоронение в Усть-Войкарском городище в пойме реки Горная Обь было обнаружено еще в 2016 году, в последнем на сегодня сезоне полевых работ на территории памятника. Два скелета найдены в остатках деревянного дома, прямо в очаге, где когда-то горел огонь. О том, что люди были именно погребены, а не оказались там по какой-то другой причине, свидетельствовали следы соответствующего ритуала. Археологи пришли к выводу, что период захоронения относится к первой трети — середине XVII века.

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Оба скелета были найдены на циновке из пучков травы, под ними сохранились обрывки одежды и обуви. При этом, несмотря на то, что скелеты располагались прямо на очаге, ни на костях, ни на одежде следов термического воздействия обнаружено не было, что, по словам ученых, говорит о том, что очаг не использовался по прямому назначению после совершения погребения. Археологи допускают, что это может быть связано с тем, что у местных народов существовала практика оставления жилища после определенных событий. ДНК погребенных хорошо сохранилась в берцовых костях, генетики исследуют ее.

«Мы проводим палеогенетическое исследование образцов бедренных костей [найденных в Усть-Войкарском городище]. В значительном числе случаев такая экспертиза может дать информацию о происхождении индивидов, то есть откуда они могли попасть, относятся ли они к коренному народу этой территории, или это пришлые люди. С высокой долей вероятности, это пришлые люди, по-видимому, откуда-то из западных районов Евразии», — сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения (ИЦИГ СО) РАН Александр Пилипенко.

Европейцы на Ямале

По словам старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Андрея Новикова, ранее антропологи института, исследовав черепа погребенных, пришли к выводу, что они принадлежали мужчинам европеоидной расы. Ученые установили, что мужчины в возрасте 35−40 и 40−45 лет обладали внушительным мышечным рельефом, имели мощные кости скелета. Неплохо сохранившиеся зубы позволили сделать вывод о том, что они употребляли сравнительно много углеводов.

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Антропологам удалось обнаружить даже остатки волос на черепах. «В обоих случаях это были коротко стриженые, тонкие волосы светло- и темно-каштанового цвета», — рассказал Новиков.

Генетическая экспертиза также позволит установить степень родства погребенных. По предварительным данным, близкими родственниками они не были, в свою очередь уточнил Пилипенко.

Новиков отметил, что для изучения народов севера Сибири этническая принадлежность и подробности о том, кем были погребенные, являются чрезвычайно важными. «Обычно северно-таежную зону нижнего Приобья, где были найдены захоронения, определяют как ареал обитания угорского и самодийского населения. Но подобное необычное по ритуалу погребение, еще и вкупе с европеоидной внешностью погребенных, создает определенные противоречия», — рассказал он, отметив, что гипотез по этому поводу археологи пока не озвучивают, ожидая более подробных результатов исследований.

Памятник на Ямале

Археологический памятник был обнаружен в 2003 году, его расположение удалось установить по письменным источникам и местному фольклору. В течение пяти лет на Усть-Войкарском городище проводились первые исследования, тогда были обнаружены несколько построек, которые датировали XVII—XIX вв. Через несколько лет вместе с археологами памятник исследовали и геофизики. Была проведена георадарная съемка самого городища, которая помогла выявить те места, где могли располагаться сооружения.

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За последние пять лет археологи раскопали 302 кв. м замерзшей земли, выявили и изучили остатки 12 деревянных построек и обнаружили около 4,5 тыс. находок, почти 80% которых изготовлены из органического сырья. «Сложность в том, что предметы из дерева, бересты, кожи или ткани требуют быстрой полевой консервации, так как при длительном залегании в земле напитываются водой и быстро разлагаются на свежем воздухе, под воздействием внешних факторов», — объяснил Новиков.

Большой интерес представляют и сами деревянные постройки — археологи очень бережно относятся к таким конструкциям, поскольку они хранят много информации об образе жизни людей. По их опорам ученые уже определили, что местные жители, несмотря на вечную мерзлоту, активно занимались строительством и перестройкой своих жилищ. «Такая активность даже несколько удивительна. Обнаруженные наслоения деревянных перекрытий помогли прийти к выводу о том, что в этом месте активно строились, потом частично демонтировались и перестраивались деревянные сооружения», — рассказал ТАСС научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Юрий Гаркуша.

Помимо построек интерес вызывает разнообразие изделий из ткани, найденных на территории городища. На сегодняшний день обследованы 217 найденных фрагментов ткани, сотканной из разных нитей и имеющих разную фактуру.

Самыми любопытными, говорят ученые, оказались кусочки суконной ткани высокого качества, производство которых достаточно сложно, и считается, что северные ханты им не владели вплоть до конца XVIII века.

Обнаружены были и обрывки ткани полотняного переплетения, которые производились на мануфактурах или в центрах кустарных промыслов, так ученые пришли к выводу о том, что большая часть найденных тканей была привозной.

Сейчас сибирские археологи временно прекратили полевые работы на Усть-Войкарском городище, решив дать себе время на обработку уже полученной информации. Однако, по словам ученых, чтобы окончательно понять, откуда появились, где и как жили и какую культуру несли жители городища, потребуется еще немало времени.

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