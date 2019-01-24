Чубайс заявил о мировом кризисе либерализма

Источник: AP 2019

По его словам, сегодня проявления деглобализация «мы пытаемся осознать и оценить, понять, что будет дальше». По мнению Чубайса, человечество еще не понимает, что такое деглобализация и какие последствия этого процесса проявятся в будущем. Одним из проявлений деглобализации Чубайс назвал выход Великобритании из Евросоюза.

Brexit… возможно, только начало. Анатолий Чубайс председатель правления «Роснано»

По мнению руководителя «Роснано», деглобализация «ударит» по миллионам людей, радикально изменит их жизни. «Все зло глобализации уже увидели, добро не очень заметили, а зло деглобализации еще предстоит увидеть», — подчеркнул Чубайс, отметив, что сейчас начался процесс обучения человечества.

Пафос моего выступления очень простой — либерализм в кризисе, да здравствует либерализм. Анатолий Чубайс председатель правления «Роснано»

Накануне очередного экономического форума в швейцарском Давосе «Ъ» вспомнил самые яркие моменты с участием российских политиков на «денежном «Оскаре».