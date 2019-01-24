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13:22 (мск), источник: Известия

А воды идут: почему реки в мегаполисах насыщены наркотиками

Исследователи нашли кокаин в Темзе. Ничего неожиданного в этом нет — похожая ситуация и в других городах.

Источник: CC0/jplenio
Британские СМИ опубликовали шокирующие результаты химических исследований, выявивших серьезную концентрацию кокаина в Темзе. Изменение состава воды уже активно влияет на поведение речных обитателей. Между тем о проникновении наркотиков и их составляющих в воды, грунт, флору и фауну ученые говорят уже несколько лет. К каким экологическим катастрофам может привести необузданная человеческая жажда удовольствий, разбирались «Известия».

Остров в дурмане

Сегодня химики и биологи со всего света строят прогнозы о том, как может измениться природа и разнообразие ее обитателей в связи с загрязнением окружающей среды наркотиками. Как раз в рамках одного из таких исследований специалисты Королевского колледжа Лондона анализировали пробы сточных вод в период обильного выпадения осадков.

Гиперактивность угрей, тех, что пока еще водятся в Темзе, стала следствием присутствия в главной реке Лондона кокаина.

Ученые замеряли количество наркотических веществ в воде в течение 24 часов. Примечательно, что время суток почти не влияло на концентрацию запрещенных препаратов. Иными словами, Лондон, как и большинство мегаполисов, никогда не спит, а наркоманы вместе с ним, делают вывод химики. Вещества в сточные воды попадают вместе с их мочой, считают ученые.

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Очистные сооружения способны фильтровать воду и снижать концентрацию наркотика в канализации, но во время обильного выпадения осадков часть неочищенной воды неизбежно попадает в главную водную артерию британской столицы, чем и вызван повышенный уровень «наркотизации» Темзы.

Угорь-индикатор

Еще во время прошлогодних исследований ученые выявили связь между гиперактивным поведением угря и присутствием в воде наркотиков. Биохимики считают, что рыба восприимчива к наркотикам куда больше человека. Коллеги британцев из Неаполитанского университета имени Фридриха II ранее наблюдали за этим видом рыб в воде с небольшим содержанием кокаина — выяснилось, что угри стали не только вести себя активнее, вещество накапливалось у них в мозгу, мышцах, жабрах и коже, пишет Independent.

Стоит уточнить, что итальянцы все-таки использовали в своем эксперименте значительно большее количество кокаина, чем обнаруженное в британской реке.

Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и еще один источник возбуждения рыбы, считают ученые, — кофеин, концентрация которого в сточной воде оказалась просто запредельной.

К слову, угорь в Темзе находится на грани исчезновения.

Во время прошлогодних исследований ученые выявили связь между гиперактивным поведением угря и присутствием в воде наркотиков | Источник: CC0/Redkite

И тем не менее вовсе не кофеин представляет главную угрозу для биоорганизмов, а препараты так называемой группы А. Согласно британской классификации наркотиков и сильнодействующих препаратов, к группе А, представляющей наибольшую опасность для здоровья человека, относятся героин, кокаин, метадон, ЛСД, вещества амфетаминового ряда и другие «тяжелые» наркотики.

Лондон в плане незаконного оборота наркотиков снискал дурную славу за последние несколько лет. По данным независимого исследовательского центра Global Drag Survey, с развитием мессенджеров и других анонимных средств связи сократились сроки доставки лекарственных препаратов и наркотиков до адресатов больше чем когда-либо в истории Великобритании. Эксперты констатировали, что в Лондоне доставка кокаина осуществляется быстрее, чем доставка пиццы.

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Помимо вымирания угрей, экологов волнует и состояние здоровья человека. Первый раз о следах наркотиков в лондонском водопроводе заговорили еще пять лет назад. Тогда исследователи заверили общественность, что присутствие ничтожно и не представляет угрозы. И тем не менее экспертиза стала поводом задуматься над потреблением кокаина в королевстве. По данным статистики на 2014 год наркотик ежедневно принимали 180 тыс. человек, еще 700 тыс. делали это время от времени. Следы нашли на всех исследованных денежных купюрах, в туалетных кабинах палаты общин и в большинстве учебных заведений.

Если бы только Темза

Европу и Азию кокаином активно снабжают дилеры из Центральной и Южной Америки. Колумбия стала лидером по производству элитного наркотика, объем поставок которого в 2016 году достиг своего максимума — 1410 т, говорится в докладе Управления по наркотикам и преступности ООН. Любопытно, что заметно вырос спрос на наркотик в странах Азии и Африки. Именно бешеный рост производства всех видов наркотиков — отличительная черта современности. Тысячетонные объемы сильнодействующих веществ не могут бесследно исчезнуть на планете, даже пройдя в качестве фильтра через человеческие почки и печень.

Лондонские исследователи наглядно продемонстрировали правоту своих коллег из Университета Южной Африки (Unisa), проводивших серию опытов летом 2017 года. Химики обнаружили следы героина, кокаина, других наркотических веществ, синтетических психотропных препаратов, гормональных препаратов и антибиотиков в сточных водах на водоочистном сооружении в провинции Гаутенг (провинция в ЮАР), пишет pravda.ru.

Они выяснили, что загрязненная вода поступала в речную систему со скотобоен, из госпиталей, небольших общин, заводов, рыбных и сельскохозяйственных ферм, а затем попадала в водоочистные сооружения.

Технология очистки воды сегодня не предусматривает фильтрацию от подобных веществ. С этим ученые связали ухудшение здоровья местного населения.
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Самое страшное, что это не какой-то уникальный случай. Упомянутый эксперимент — продолжение другого опыта ученых, на сей раз в Претории (ЮАР). Следы всё тех же наркотических препаратов ученые находили на очистных сооружениях в Нью-Йорке. А в Вашингтоне исследователи даже наблюдали увеличение концентрации амфетамина в сточных водах у студенческого городка — она совпала с началом сессии. Известны и другие исследования, которые зафиксировали присутствие наркотиков на очистных сооружениях в Европе. В частности, следы кокаина нашли в одной из швейцарских рек, протекающей через дорогие горнолыжные курорты.

Самое сложное в решении проблемы загрязнения воды наркотиками — найти эффективный способ очистки воды в таком огромном количестве, чтобы обеспечить большие города. Ряд ученых считают, что разработка таких технологий и исследования проблемы попросту не интересны правительствам и бизнесу по причине дороговизны.

Кстати, ученые планируют продолжить глобальное исследование следов присутствия наркотиков и других веществ в быту человека. На очереди зубная паста, мыло, дезодоранты, стройматериалы и бытовая химия.

В России скандалы с обнаружением следов наркотиков в водопроводе, равно как и в сточных водах, — редкость.

Пожалуй, самым громкий инцидент такого рода случился в Екатеринбурге весной 2014 года.
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Тогда специалисты МУП «Водоканал» установили, что в химическом составе водопроводной воды в микрорайоне Старая Сортировка присутствует наркотическое средство трихлорэтилен. Однако в данном случае исследователи склонялись к тому, что вещество могло попасть в водопровод в результате аварии.

В 2017 году на 65% увеличился объем изготовления опиума (до 10 500 т). Для примера: это чуть больше, чем вес Эйфелевой башни с бетонным основанием. Такой «прорыв» связан с ростом культивации опийного мака в Афганистане — в стране, по оценкам экспертов, производят около 90% этого вида наркотика на Земле. По сути плантаторам никто не мешает выращивать на грядках мак с целью сбыта. Однако у традиционных наркотиков появились конкуренты, завоевывающие значительные сферы черного рынка, — психоактивные вещества и рецептурные лекарственные препараты.

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