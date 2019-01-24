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12:33 (мск), источник: Популярная механика

Что такое «сибирское здоровье» на самом деле

Такое понятие, как «сибирское здоровье», широко известно, однако насколько оно правдиво? Учёные утверждают, что проживание в условиях холодного климата сказывается на нашем самочувствии отнюдь не лучшим образом, и это влияние настолько заметно, что требует отдельных медицинских исследований.

Источник: РИА "Новости"

Вряд ли где-то на земном шаре живёт такое большое количество людей в настолько суровых погодных условиях, как в восточной части России. Сибиряки являются частью популяции человечества, проживающей в наиболее экстремальном климате, что обусловливает особенности механизмов формирования и развития различных заболеваний. Медицинская наука Сибири изначально ориентировалась на эти вопросы, потом внимание к ним снизилось и около 30 лет исследователи были лишены возможности проводить серьёзные экспедиционные работы. Однако сейчас влияние климата на здоровье, особенно в условиях глобальных изменений природной среды, привлекает внимание всего мирового сообщества.

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Как сообщает «Наука в Сибири», во всём мире существует так называемый «северный» градиент: уровень смертности от основных неинфекционных заболеваний растёт с севера на юг. Есть и некий «добавочный» градиент, до сих пор не объяснённый наукой: частота многих хронических заболеваний увеличивается с запада на восток. Поэтому тут факт, что климатические особенности региона оказывают существенное влияние на формирование структуры заболеваемости и смертности, не вызывает сомнения.

Коренные народы Севера и Сибири демонстрируют лучшую приспособленность к холоду, однако имеют свои специфические генетические заболевания, связанные с длительным проживанием в изолированных группах. Но сегодня самой большой проблемой для них являются всё те же болезни: сахарный диабет, ожирение и атеросклероз. Заместитель директора ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», руководитель филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН — НИИ терапии и профилактической медицины, академик Михаил Воевода утверждает, что коренные народы Сибири наряду со специфическими генетическими заболеваниями имеют ещё и повышенную предрасположенность к болезням цивилизации, что является серьёзной проблемой.

По словам директора Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, доктора медицинских наук Евгения Бойко, не все народы Севера одинаково адаптированы к суровым климатическим условиям.

К примеру, ненцы, якуты и эскимосы демонстрируют неплохую приспособленность к холоду, а народы, которые пришли на Север недавно и прожили там не столь длительный период жизни, более предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В то же время коренные этносы Севера и Сибири зачастую испытывают сложности с переходом на европейский рацион питания.

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Михаил Воевода отмечает, что вот уже на протяжении 20 лет мы имеем лишь усреднённые цифры и обобщённые характеристики для северных регионов, где есть большая доля как коренного, так и некоренного населения. Это искажает реальную ситуацию настолько, что по многим ключевым медицинским показателям (например, смертности) северные регионы оказываются в гораздо лучшем положении, чем население России: судя по статистике, в Якутии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний чуть ли не в два раза ниже, чем в среднем по стране. Однако это не отражает реального положения дел, поскольку имеет место выраженная особенность демографических процессов: некоренное население работает на Севере, но уезжает оттуда, когда достигает пенсионного возраста. Поэтому заболевания у людей развиваются уже в других регионах, но вследствие тех же самых причин.

Из-за сокращения российских исследований по Северу был упущен ряд важных моментов: советские учёные утверждали, что питание на Севере должно отличаться от питания, рекомендованного в других регионах, и буквально несколько лет назад этот подход был реализован на национальном уровне — но не у нас, а в Скандинавских странах.

В частности, там было предложено увеличить долю жиров в рационе, сделав её больше, чем указано в стандартных мировых системах питания. Сегодня появились возможности изучать особенности приспособления человека к суровым условиям на молекулярно-генетическом и эпигенетическом уровнях.

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Исследователи пытаются переосмыслить и интегрировать всю физиологическую и биохимическую информацию по вопросам выживания, адаптации и особенностей развития заболеваний у населения Крайнего Севера. Академик рассказывает, что на сегодняшний день сибирские учёные вышли на изучение генетических механизмов, определяющих индивидуальную чувствительность человека к холоду. Они первыми стали изучать систему рецепторов, определяющих чувствительность к холоду, и их полиморфизма. Не секрет, что люди имеют разные генетические варианты — одни более восприимчивы к холоду, другие менее.

Более того, показано, что эти различия в чувствительности определяют разную предрасположенность к некоторым заболеваниям: пневмонии, сердечно-сосудистым и целому ряду других. В качестве мишеней для лекарственного влияния эти рецепторы пока не рассматриваются, однако специалисты не исключают, что в перспективе можно будет пробовать воздействовать на них для решения задач жизнеобеспечения, связанных с экстренными ситуациями. Например, в условиях экстремального охлаждения — чтобы повысить шансы выжить. Дальнейшее углубление этих знаний поможет дать индивидуальные рекомендации по длительности работы в сложных климатических условиях, её целесообразности, выбору профессии и подходам к лечению.

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