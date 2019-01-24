Самый лучший снимок огромной черной дыры, пожирающей нашу галактику

Сама по себе черная дыра поглощает свет, так что увидеть ее практически невозможно. Однако центр галактики (там, где покоится черная дыра) полон материи, которая действует как своего рода матовое стекло. По словам Эдуардо Роса из Института Макса Планка, именно так ученым удалось разглядеть саму черную дыру.

Разрешение нового снимка в два раза превышает разрешение предыдущего, а связанное с ним исследование было опубликовано на страницах Astrophysical Journal. Исследователи использовали 13 мощных телескопов по всему миру для захвата изображения и дразнили его предстоящей публикацией еще с начала января.

Источник: The Astrophysical Journal

Согласно New Scientist, астрофизики предполагали, что внутрь столь огромной черной дыры будет струиться настоящий мощный поток вещества и излучения. Удивительно, но этого они не обнаружили. Причин тому может быть несколько, а самая вероятная заключается в том, что поток просто направлен в сторону наблюдателей с Земли, а потому его очертания неразличимы. Впрочем, на самом деле никакого потока может и не быть.