Можно ли на русских сказках воспитать из ребенка миллионера

Источник: РИА "Новости"

«Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку.

Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком.

Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно", — заявил на днях первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Как ни странно, господин Швецов абсолютно прав. Во всяком случае, в том, что россияне столь падки на те или иные финансовые пирамиды, заманчивые пути обогащения — немаловажную роль сыграла вера в чудо, стойкую прививку которой они получили в детстве, слушая и читая народные сказки.

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Интересно, что во времена советской власти этот вид просвещения и развития детей всячески поощрялся. Сказки печатались большими тиражами. Это первое, с чем знакомился ребенок в своей сознательной жизни. Позволю себе высказать такую «крамольную» мысль: без веры в чудо не могла бы существовать и сама идеология советского государства. Ведь и коммунизм тоже был своеобразной доброй сказкой для населения «Страны Советов».

Государство стремилось учить своих юных граждан коллективизму, тому, что общественное выше личного, а преданность Родине и партии — это то, ради чего можно и жизнь отдать. Еще живо поколение, для которого боярин, купец, поп — это, как правило, отрицательные персонажи и в сказках, и в реальности. Cпекулянт и фарцовщик были для народа и власти врагами. Для тех, кому это сложно понять, поясню, что так в советские времена называли людей, которые в той или иной мере проявляли деловую хватку и стремились к заработку.

В сказках и образы животных несут на себе определенную смысловую нагрузку — в них легко угадать определенные типажи людей. Так, медведь обычно хороший и добрый, заяц — немного трусливый, но тоже ничего, а вот лиса всегда плохая. Она хитрая какая-то, может обмануть и предать.

Новое поколение

Европейский аэропорт, у большой стеклянной стены с видом на летное поле стоят мальчик и девочка 5−6 лет. Они только что познакомились и коротают время, пока родители заняты своими делами. «Ты в какой гостинице жил, — спрашивает девочка. — Сколько звезд?» «Три», — отвечает парень. «У нас целых пять», — говорит она с чувством превосходства. Этот тон хорошо слышит мальчик и понимает его.

Это совершенно другие дети. Богатство, зажиточная жизнь, стремление к тому, как живут другие. Это тот мотив, который делает детские души и ум открытыми для первых уроков финансовой грамотности. Но это совершенно не то, что вы можете найти в рекомендованных учебниках и доступных материалах. Это не сама «наука» с ее нудными для ребенка «премудростями» и совершенно незнакомыми словами. Это должна быть только база, фундамент! Это должна быть сдобренная почва, на которой потом взойдут отличные «всходы» современного отношения к деньгам.

Не существует сказок про инвестиции, да и про финансовую грамотность тоже. И не должно быть! Есть только сказки хорошие и плохие. Например, возьмем сказку про Иванушку-дурачка. Самый ленивый из трех братьев оказывается в финале этой истории победителем. Причем как в прямом, так и в переносном смысле: он единственный остался жив, загубив двух других своих братьев — в принципе, хороших и работящих ребят. Отдельные эпизоды этой сказки заставляют меня даже съежиться и подумать о том, стоит ли вообще читать это детям.

Вот, например, как Иванушка пас овец: «Принялся дурачок пасти; видит, что овцы разбрелись по полю, давай их ловить да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза выдолбил, собрал стадо в одну кучу и сидит себе радехонек, словно дело сделал».

Что делать? Вообще не читать детям сказки?

Нет и еще раз нет. В них заложен культурный код русского человека, и его не следует терять. Возможно, что просто рядом должен быть умный наставник, который вначале сделает правильный выбор, а потом прокомментирует все, как нужно, создаст у ребенка необходимый настрой и понимание, свяжет все услышанное с реальностью современной жизни.

Как читать сказки

Возьмем другой пример: пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде». Можно просто прочитать ее ребенку, восхищаясь слогом гения и изобретательностью героя. Это хорошо лет до 5.

А потом нужно обязательно разговаривать, если вы хотите заложить основы для развития будущего Баффета.

Например, было бы здорово спросить ребенка о том, в чем была главная ошибка попа? Оказывается, в том, что понадеялся он на «русский авось». Это может привести к большим проблемам. Расскажите своим детям понятные случаи из своей жизни, когда авось сыграл с вами плохую шутку. Время от времени возвращайтесь к этому в своей повседневной жизни, повторяя и напоминая об этой беде, которая может привести даже к смерти, как это случилось с жадным попом.

Поговорите с ребенком и о самом Балде. Сколько ему могло быть лет? Могли ли быть у него семья, родители, близкие люди? Почему он ушел на год на заработки за три «щелчка по лбу» попа? Разве это разумно? Ведь нужны деньги на жизнь, подарки детям, одежду, визиты к хорошему врачу и так далее. Такой прекрасный работник, как Балда, мог бы за это время хорошо заработать в другом месте.

Думаю, в таких беседах очень хорошей «параллелью» с реальностью, знакомством ребенка с миром денег может стать образ дерева. Ведь недостаточно просто воткнуть черенок в землю, чтобы появились абрикосы или, скажем, яблоки, и мы могли их срывать с ветки и есть. Нужно еще долгое время профессионально за ним ухаживать. А потом можно и продать фрукты, а на эти деньги купить, например, конструктор «Лего» или смартфон.

Очень важно, читая сказки, обратить внимание на то, как зарабатывает себе на жизнь тот или иной герой, может ли он содержать семью, иметь квартиру или дом, возить детей на море.

Например, кто такой купец и что он делает для этого.

Про пенсию

Жили старик со старухой у самого синего моря… Трудно им, наверное, жилось. Что делал старик? А старуха? Они уже пожилые люди и могли бы не работать, как наша бабушка. Но в те времена старым людям пенсию не платили, а сами они не смогли себе отложить на старость. Что такое «отложить» (накопить) деньги? Отвечая на этот вопрос, хорошо бы рассказать что-нибудь из своей жизни.

Например, может состояться такой разговор: мы сейчас живем в квартире, которую снимаем. Он не наша, но мы с мамой (папой) каждый месяц понемногу откладываем и через 3−5 лет сможем купить новую большую квартиру, и у тебя, сынок, будет своя комната.

Как правило, русские народные сказки прекрасны. Но! Читать их нужно не только с интонацией, чтобы ребенку было интересно, но и со своими небольшими комментариями.

Пару предложений, не больше, которые покажут ребенку отношение отца или матери к тому или иному герою. Только чуть-чуть, не переборщите! Это «чуть-чуть», умноженное на количество сказок, со временем даст отличный результат.

Большой потенциал сказок в развитии финансовой грамотности в России замечен давно. Были даже попытки своеобразного творчества в этой сфере. Например, в одном таком «шедевре» рассказывается о том, как жила-была себе добрая старушка, которая хранила свои сбережения в стеклянной банке. И вот добрый человек надоумил ее прийти в Сбербанк, где ее встретили чуть ли не с хлебом и солью, и теперь она вместо стеклянной банки имеет счет в надежном финансовом институте.