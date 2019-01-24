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15:58 (мск), источник: N + 1

Брак придал физических сил в пожилом возрасте

Это, однако, в основном объясняется социоэкономическими показателями.

Источник: pasja1000/СС0

Британские исследователи выяснили, что в пожилом возрасте мужчины и женщины, состоящие в браке, физически сильнее своих одиноких, разведенных или овдовевших ровесников: для этого были использованы данные о здоровье и жизни более 20 тысяч британцев и американцев в возрасте от 50 лет. Во многом, однако, это объясняется связью между физическими способностями и социоэкономическим статусом, который для женатых участников выборки оказался выше. Статья опубликована в журнале PLoS One.

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О преимуществах наличия стабильного романтического партнера (как в браке, так и без) для физического и психического здоровья известно достаточно много. Недавно мы писали о том, что присутствие партнера (как физическое, так и в мыслях) ослабляет физиологическую реакцию организма в стрессовой ситуации. Данных о том, как наличие стабильного партнера влияет на физические способности людей, однако, известно не так много, при этом они положительно коррелируют с общим уровнем физической активности человека и, как следствие, его общим уровнем здоровья и способностью выполнять ежедневные дела.

Изучить это на крупной выборке граждан США и Великобритании решили ученые под руководством Наташи Вуд (Natasha Wood) из Университетского колледжа Лондона. Для этого они собрали информацию о людях, которые принимают участие в долгосрочных опросах пожилого населения: в выборку попали более 20 тысяч человек в возрасте от 50 лет. Исследователи учли данные о семейном положении (наличии и количестве браков, наличии вдовства и развода), возраст, пол, социоэкономический статус, курение и индекс массы тела.

В качестве двух основных показателей физической силы ученые использовали силу хвата (определяется с помощью ручного динамометра) и среднюю скорость прогулочного шага в возрасте от 65 лет.

Ученые выяснили, что у вдовствующих и никогда не женатых мужчин сила хвата была ниже, чем у женатых (с поправкой на рост — на 0,73 и 0,61 кг/м, соответственно).

Тем не менее, исследователи отметили, что такая ассоциация была слабее при учете социоэкономического статуса: по их словам, более высокую силу хвата женатых мужчин объясняет то, что их социоэкономический статус в выборке выше.

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То же самое касалось женщин: по силе хвата разведенные и незамужние женщины были на 0,42 и 0,48 кг/м слабее, чем женатые, причем и эта разница во много объяснялась социоэкономическим статусом. Мужчины, которые были женаты несколько раз, оказались сильнее во втором браке, чем в первом, причем это не регулировалось социоэкономическим статусом. Ученые, однако, отмечают, что среди женщин не было такой значимой зависимости между силой хвата и семейным положением, как среди мужчин.

Что касается скорости ходьбы, то все неженатые мужчины и незамужние женщины (как разведенные и овдовевшие, так и никогда не женатые) ходили в среднем медленнее, чем те, кто был женат или замужем. Влияние социоэкономического статуса на эту разницу наблюдалось только среди женщин.

Авторы пришли к выводу, что наличие постоянного партнера в пожилом возрасте положительно сказывается на физических способностях людей. Они уточнили, однако, что это во многом объясняется тем, что участники выборки, состоящие в браке, в целом имели более высокий социоэкономический статус, чем одиночки в пожилом возрасте (а точнее — имели более высокий заработок). Что касается мужчин, которые стали сильнее после повторного брака, то это исследователи объясняют селекцией: чаще нового партнера находят мужчины, отличающиеся лучшими физическими параметрами.

Елизавета Ивтушок

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