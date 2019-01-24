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16:34 (мск), источник: Индикатор

Срок появления человека в Европе сдвинулся на 5 тысяч лет

Археологи из Севильского университета обнаружили, что человек современного типа появился на юге Испании 44 тысячи лет назад. Ранее ученые считали, что Homo sapiens появился в Европе 39 тысяч лет назад, и поэтому новое открытие вынуждает их пересмотреть свои взгляды на расселение современных людей. Исследование опубликовано в Nature.

До недавнего времени ученые считали, что Homo sapiens, которого так же называют кроманьонцем, начал вытеснять неандертальцев в Европе примерно 39 тысяч лет назад. При этом археологи полагали, что в Южной Испании этот процесс задержался, и неандертальцы там исчезли только 32 тысячи лет назад. Однако в ходе недавних раскопок в пещере Баходильо исследователи из Севильского университета обнаружили, что уже 45−43 тысячи лет назад там жили кроманьонцы. Такой вывод они сделали, изучив орудия труда, которые были найдены в этой пещере. Они принадлежат к ориньякской археологической культуре, которая характерна именно для человека современного типа. Эта находка позволяет ученым выдвигать новые предположения.

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«Обнаружение таких ранних следов ориньякской культуры в пещере, которая находится очень близко к воде, подтверждает теорию, что современные люди расселялись по Европе вдоль побережья Средиземного моря. Также это свидетельствует о том, что Homo sapiens расселился по большей части Евразии более 40 тысяч лет назад», — говорит Крис Стингер из Музея естественной истории и один из авторов исследования.

По мнению другого автора, эта находка также возрождает теорию о том, что человек современного типа мог проникать в Европу через Гибралтарский пролив. Однако наиболее распространенной теорией остается та, которая утверждает, что кроманьонцы двигались в Европу с Ближнего Востока. Она основывается на том, что наиболее древние следы Homo sapiens были обнаружены в пещерах на севере Израиля.

Тем не менее, как отмечают археологи, все еще неизвестна судьба неандертальцев в этом регионе. Необходимы дальнейшие исследования, которые покажут, заменил ли их Homo sapiens в этом регионе уже 44 тысячи лет назад или они существовали вместе несколько тысячелетий.

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