Срок появления человека в Европе сдвинулся на 5 тысяч лет

До недавнего времени ученые считали, что Homo sapiens, которого так же называют кроманьонцем, начал вытеснять неандертальцев в Европе примерно 39 тысяч лет назад. При этом археологи полагали, что в Южной Испании этот процесс задержался, и неандертальцы там исчезли только 32 тысячи лет назад. Однако в ходе недавних раскопок в пещере Баходильо исследователи из Севильского университета обнаружили, что уже 45−43 тысячи лет назад там жили кроманьонцы. Такой вывод они сделали, изучив орудия труда, которые были найдены в этой пещере. Они принадлежат к ориньякской археологической культуре, которая характерна именно для человека современного типа. Эта находка позволяет ученым выдвигать новые предположения.

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«Обнаружение таких ранних следов ориньякской культуры в пещере, которая находится очень близко к воде, подтверждает теорию, что современные люди расселялись по Европе вдоль побережья Средиземного моря. Также это свидетельствует о том, что Homo sapiens расселился по большей части Евразии более 40 тысяч лет назад», — говорит Крис Стингер из Музея естественной истории и один из авторов исследования.

По мнению другого автора, эта находка также возрождает теорию о том, что человек современного типа мог проникать в Европу через Гибралтарский пролив. Однако наиболее распространенной теорией остается та, которая утверждает, что кроманьонцы двигались в Европу с Ближнего Востока. Она основывается на том, что наиболее древние следы Homo sapiens были обнаружены в пещерах на севере Израиля.