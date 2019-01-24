5 ужасных утренних привычек, которые портят тебе весь оставшийся день
Не греши на свой организм, нелюдь! Ты сам виноват!
Не греши на свой организм, нелюдь! Ты сам виноват!
Вы абсолютно ничего не сделали для того, чтобы ваш организм начал работать, а уже жалуетесь. Знаете, почему 6 из 7 дней в неделю «не ваши»? Да потому что каждое утро изо дня в день вы совершаете преступления по отношению к вашему организму.
Узнайте, какие утренние привычки рушат весь ваш оставшийся день (всю оставшуюся жизнь).
Если вы встанете с кровати, примете душ, выпьете кофе, а затем сразу же запретесь в своем кабинете, вы едва увидите свет до обеда, что для вашего организма просто ужасно. Отсутствие утренних лучей может испортить индекс массы вашего тела, обнаружило новое исследование из Школы медицины им. Файнберга
Восполни свои лучи. По словам исследователей, воздействие естественного света в утреннее время в течение получаса помогает настроить ваши внутренние часы и регулирует уровень энергии, аппетит и обмен веществ. Откройте жалюзи и позвольте солнцу светить прямо на вас, пока вы готовитесь к работе, и, если у вас есть возможность и ремя, выпейте кофе или завтрак на улице — или хотя бы у окна.
Если вы не пьете воду по утрам, вы будете играть в погоню за увлажнением организма до конца дня, говорит Лесли Бончи, директор по спортивному питанию в Центре спортивной медицины Университета Питтсбурга. А когда у вас низкий уровень H2O, у вас больше шансов быть в плохом настроении или испытывать усталость.
Пей: если утром у тебя будет достаточно жидкости, ты не только будешь чувствовать себя счастливее и энергичнее, у тебя также будет больше сил и выносливости для тренировок, помимо работы.
Согласно недавним британским исследованиям, отправляясь на утреннюю пробежку или делая
Исследование показало, что мужчины были более энергичными в повседневных делах и в целом находились в лучшем настроении, когда они завтракали до обеда, а не после обеда.
Решение: завтракайте.
Согласно новому исследованию из Университета Техаса, люди, которые употребляли полную 30-граммовую порцию белка за все три приема пищи, имели на 25% более высокую скорость синтеза мышечного белка, чем люди, которые ели такое же количество белка, но получали его большую часть в обед.
Ваш организм может использовать столько белка только для восстановления мышц одновременно, говорят исследователи, поэтому, если вы распределяете белок равномерно в течение дня, пытаясь получить не менее 30 граммов с каждым приемом пищи, вы максимально увеличите способность организма использовать его.
Трата времени на поездку на работу, нервирующая
Во время этих поездок слушайте подкасты, музыку, аудиокниги, используйте медитативные приложения.
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