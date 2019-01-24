5 ужасных утренних привычек, которые портят тебе весь оставшийся день

Источник: СС0/congerdesign

Вы абсолютно ничего не сделали для того, чтобы ваш организм начал работать, а уже жалуетесь. Знаете, почему 6 из 7 дней в неделю «не ваши»? Да потому что каждое утро изо дня в день вы совершаете преступления по отношению к вашему организму.

Узнайте, какие утренние привычки рушат весь ваш оставшийся день (всю оставшуюся жизнь).

Вы просыпаетесь во тьме

<iframe src="https://giphy.com/embed/zDNNQzeAotyGQ" width="480" height="320" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/dark-grunge-aesthetic-zDNNQzeAotyGQ">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если вы встанете с кровати, примете душ, выпьете кофе, а затем сразу же запретесь в своем кабинете, вы едва увидите свет до обеда, что для вашего организма просто ужасно. Отсутствие утренних лучей может испортить индекс массы вашего тела, обнаружило новое исследование из Школы медицины им. Файнберга Северо-Западного университета.

Исследование показало, что люди, которые получают большую часть своего естественного освещения после полудня, имеют более высокий ИМТ, чем люди, которые узрели солнечный свет еще в первой половине дня.

Восполни свои лучи. По словам исследователей, воздействие естественного света в утреннее время в течение получаса помогает настроить ваши внутренние часы и регулирует уровень энергии, аппетит и обмен веществ. Откройте жалюзи и позвольте солнцу светить прямо на вас, пока вы готовитесь к работе, и, если у вас есть возможность и ремя, выпейте кофе или завтрак на улице — или хотя бы у окна.

Вы не пьете воду

<iframe src="https://giphy.com/embed/B7ppUExX92PjW" width="480" height="305" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/cat-waterfall-wet-B7ppUExX92PjW">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если вы не пьете воду по утрам, вы будете играть в погоню за увлажнением организма до конца дня, говорит Лесли Бончи, директор по спортивному питанию в Центре спортивной медицины Университета Питтсбурга. А когда у вас низкий уровень H2O, у вас больше шансов быть в плохом настроении или испытывать усталость.

Пей: если утром у тебя будет достаточно жидкости, ты не только будешь чувствовать себя счастливее и энергичнее, у тебя также будет больше сил и выносливости для тренировок, помимо работы.

Работаете на пустой желудок

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Согласно недавним британским исследованиям, отправляясь на утреннюю пробежку или делая какую-либо активность без пищи, перспектива дня у вас так себе.

Вы рискуете быть унылым целый день.

Исследование показало, что мужчины были более энергичными в повседневных делах и в целом находились в лучшем настроении, когда они завтракали до обеда, а не после обеда.

Решение: завтракайте.

Экономите на белке

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Согласно новому исследованию из Университета Техаса, люди, которые употребляли полную 30-граммовую порцию белка за все три приема пищи, имели на 25% более высокую скорость синтеза мышечного белка, чем люди, которые ели такое же количество белка, но получали его большую часть в обед.

Ваш организм может использовать столько белка только для восстановления мышц одновременно, говорят исследователи, поэтому, если вы распределяете белок равномерно в течение дня, пытаясь получить не менее 30 граммов с каждым приемом пищи, вы максимально увеличите способность организма использовать его.

Беситесь по дороге на работу

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Трата времени на поездку на работу, нервирующая из-за пробок и давки, не только сделает вас несчастными утром, но и делает вообще вашу жизнь такой, согласно недавнему исследованию в Швеции.

Исследование показало, как вы относитесь к своим поездкам, влияет на ваше общее ощущение счастья или его отсутствия.