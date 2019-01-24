Вулкан в Шотландии мог вызвать доисторическое глобальное потепление
Около 56 миллионов лет назад средние температуры на планете резко возросли.
Около 56 миллионов лет назад средние температуры на планете резко возросли.
Исследователи Швеции и Великобритании в своей новой работе показали, что мощное взрывное извержение с Красных холмов на острове Скай, возможно, явилось причиной массового нарушения климата. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.
Крупные взрывные извержения вулканов могут оказывать длительное воздействие на климат и считаются ответственными за серьезные климатические последствия в истории Земли. Одно из таких событий произошло около 56 миллионов лет назад, когда глобальные температуры повысились на
Команда исследователей из университетов Швеции, Великобритании и Шотландии, похоже, нашли недостающую часть головоломки. Изучая вулканические породы, называемые каменными смолами, с островов, расположенных на расстоянии более 30 километров во Внутренних Гебридах у западного побережья Шотландии, исследователи нашли правдоподобные доказательства крупного извержения некогда существовавшего вулкана на острове Скай.
Исследователи использовали несколько методов для сравнения смол, извлеченных из этих двух мест на острове. Во всех анализах образцы камней имеют идентичные текстуры и составы, подтверждая, что эти две породы представляют собой отложения одного массивного и взрывного извержения вулкана. Геохимические данные показывают, что Красные Холмы на Скае, примерно в 40 километрах к северу, являются наиболее вероятной областью расположения жерла вулкана. И.
Ученые долго думали, что в шотландском секторе североатлантической вулканической провинции не было крупных взрывных извержений во время
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