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19:14 (мск), источник: Индикатор

Вулкан в Шотландии мог вызвать доисторическое глобальное потепление

Около 56 миллионов лет назад средние температуры на планете резко возросли.

Источник: CC0/skeeze

Исследователи Швеции и Великобритании в своей новой работе показали, что мощное взрывное извержение с Красных холмов на острове Скай, возможно, явилось причиной массового нарушения климата. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

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Крупные взрывные извержения вулканов могут оказывать длительное воздействие на климат и считаются ответственными за серьезные климатические последствия в истории Земли. Одно из таких событий произошло около 56 миллионов лет назад, когда глобальные температуры повысились на пять-восемь градусов Цельсия. Это событие было названо палеоцен-эоценовым тепловым максимумом. Теплый период был связан с вулканической активностью в североатлантическом регионе, особенно в Гренландии, на Британских островах и в современном регионе Северного моря. Однако до сих пор в Шотландии не было подтверждено никаких крупных взрывных извержений.

Команда исследователей из университетов Швеции, Великобритании и Шотландии, похоже, нашли недостающую часть головоломки. Изучая вулканические породы, называемые каменными смолами, с островов, расположенных на расстоянии более 30 километров во Внутренних Гебридах у западного побережья Шотландии, исследователи нашли правдоподобные доказательства крупного извержения некогда существовавшего вулкана на острове Скай.

Исследователи использовали несколько методов для сравнения смол, извлеченных из этих двух мест на острове. Во всех анализах образцы камней имеют идентичные текстуры и составы, подтверждая, что эти две породы представляют собой отложения одного массивного и взрывного извержения вулкана. Геохимические данные показывают, что Красные Холмы на Скае, примерно в 40 километрах к северу, являются наиболее вероятной областью расположения жерла вулкана. И.

спользуя это местоположение жерла, ученые использовали реконструкцию, чтобы оценить извержение, которое было похоже по величине на извержение Кракатау в 1883 году — одно из самых смертоносных и разрушительных вулканических событий в истории человечества.

Ученые долго думали, что в шотландском секторе североатлантической вулканической провинции не было крупных взрывных извержений во время Палеоцен-Эоценового Теплового Максимума. Это понятие в настоящее время противоречит выводам настоящего исследования, и исследователи приходят к выводу, что крупные взрывоопасные вулканические явления в шотландском секторе Северо-Атлантической вулканической провинции, вероятно, были основным фактором, способствующим нарушению климата в регионе.

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