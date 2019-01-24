Стрелку Часов Судного дня оставили на двух минутах до полуночи
Стрелку так называемых Часов Судного дня, которые показывают время до условной ядерной катастрофы (полночь), в 2019 году не стали переводить — часы
Стрелку так называемых Часов Судного дня, которые показывают время до условной ядерной катастрофы (полночь), в 2019 году не стали переводить — часы
Последний раз стрелки Часов Судного дня переводили в 2018 году на 30 секунд ближе к полуночи.
«В настоящее время человечество сталкивается с двумя экзистенциальными угрозами, каждая из которых может стать причиной крайней обеспокоенности и потребовать немедленного реагирования. Эти две основные угрозы — ядерное оружие и климатические изменения — были усугублены в прошлом году
Часы Судного дня — проект, начатый в 1947 году. Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения.