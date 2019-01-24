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19:07 (мск), источник: RNS

Стрелку Часов Судного дня оставили на двух минутах до полуночи

Стрелку так называемых Часов Судного дня, которые показывают время до условной ядерной катастрофы (полночь), в 2019 году не стали переводить — часы по-прежнему показывают 23:58, сообщается на сайте журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Источник: AP 2019

Последний раз стрелки Часов Судного дня переводили в 2018 году на 30 секунд ближе к полуночи.

Таким образом, стрелки останавливались на 23:58 трижды за всю историю проекта — в таком же положении стрелки находились в 1953 году, когда США и СССР с разницей в девять месяцев провели испытания водородных бомб.
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«В настоящее время человечество сталкивается с двумя экзистенциальными угрозами, каждая из которых может стать причиной крайней обеспокоенности и потребовать немедленного реагирования. Эти две основные угрозы — ядерное оружие и климатические изменения — были усугублены в прошлом году из-за более широкого использования информационной войны для подрыва демократии по всему миру, что усиливает риск от этих и других угроз и создает чрезвычайную опасность для будущего цивилизации», — говорится в сообщении журнала.

Часы Судного дня — проект, начатый в 1947 году. Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения.

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