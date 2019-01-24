Стрелку Часов Судного дня оставили на двух минутах до полуночи

Источник: AP 2019

Последний раз стрелки Часов Судного дня переводили в 2018 году на 30 секунд ближе к полуночи.

Таким образом, стрелки останавливались на 23:58 трижды за всю историю проекта — в таком же положении стрелки находились в 1953 году, когда США и СССР с разницей в девять месяцев провели испытания водородных бомб.

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«В настоящее время человечество сталкивается с двумя экзистенциальными угрозами, каждая из которых может стать причиной крайней обеспокоенности и потребовать немедленного реагирования. Эти две основные угрозы — ядерное оружие и климатические изменения — были усугублены в прошлом году из-за более широкого использования информационной войны для подрыва демократии по всему миру, что усиливает риск от этих и других угроз и создает чрезвычайную опасность для будущего цивилизации», — говорится в сообщении журнала.