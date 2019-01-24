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19:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

Тайваньский мастер создал трех поросят на рисовом зернышке

Скульптуру он посвятил символу наступившего года.

63-летний Чжэнь Фоншэнь из Тайваня создал удивительные мини-фигурки героев детской сказки «Три поросенка». Их особенность в том, что все они уместились на одном рисовом зернышке, а размер каждого поросенка составляет всего 1 миллиметр.

Фошень признался, что работал над скульптурой три месяца, за которые сделал 20 разных свинок. Но лишь последние три показались ему наиболее милыми. Свою скульптуру мастер создал в честь символа Нового года по китайскому календарю.

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Фошень начал создавать миниатюрные скульптуры более 40 лет назад, а 20 лет он делает их в честь знаков Зодиака. За свою карьеру скульптор сделал более 200 фигурок.

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