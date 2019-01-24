Тайваньский мастер создал трех поросят на рисовом зернышке

63-летний Чжэнь Фоншэнь из Тайваня создал удивительные мини-фигурки героев детской сказки «Три поросенка». Их особенность в том, что все они уместились на одном рисовом зернышке, а размер каждого поросенка составляет всего 1 миллиметр.

Фошень признался, что работал над скульптурой три месяца, за которые сделал 20 разных свинок. Но лишь последние три показались ему наиболее милыми. Свою скульптуру мастер создал в честь символа Нового года по китайскому календарю.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/406d0c81-845d-4f00-8c12-cc306dda81c4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1280526" target="_blank">Тайванец создал скульптуру трех поросят на рисовом зернышке</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Фошень начал создавать миниатюрные скульптуры более 40 лет назад, а 20 лет он делает их в честь знаков Зодиака. За свою карьеру скульптор сделал более 200 фигурок.