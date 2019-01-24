Тайваньский мастер создал трех поросят на рисовом зернышке
Скульптуру он посвятил символу наступившего года.
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Скульптуру он посвятил символу наступившего года.
63-летний Чжэнь Фоншэнь из Тайваня создал удивительные
Фошень признался, что работал над скульптурой три месяца, за которые сделал 20 разных свинок. Но лишь последние три показались ему наиболее милыми. Свою скульптуру мастер создал в честь символа Нового года по китайскому календарю.
Фошень начал создавать миниатюрные скульптуры более 40 лет назад, а 20 лет он делает их в честь знаков Зодиака. За свою карьеру скульптор сделал более 200 фигурок.
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