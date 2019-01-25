Единственный еврей Афганистана: «Я довёл Талибан до инфаркта»
Георгий Зотов / АиФ. Эта история напоминает одесские анекдоты. Два последних еврея Кабула, вдрызг поссорившихся
Георгий Зотов / АиФ. Эта история напоминает одесские анекдоты. Два последних еврея Кабула, вдрызг поссорившихся
59-летний Забулон Симинтов встречает меня в прихожей синагоги рядом с центром Кабула. Здание изрядно обветшало, стены покрыты трещинами, под ногами пыль. В комнатке на газу стоит древний чайник, со мной здоровается старик-афганец: сосед, зашёл в гости.
Забулон первым делом интересуется, принёс ли я водку: «Это моё единственное развлечение». Жалуется, что на улице часто происходят теракты: «Взрывы постоянно, стёкла двадцать раз вставлял уже». Он разговаривает со мной
На стене висит портрет Наджибуллы — последнего просоветского лидера республики, казнённого талибами в 1996 г. Ещё в XIX в. в Афганистане проживало 40 тыс. евреев, однако вследствие войн и прихода к власти религиозных фанатиков к 1998 г. остались только двое — Забулон Симинтов и Исаак Левин. Жилища обоих сгорели во время боёв между моджахедами в Кабуле, и они переселились в пустующую синагогу. Поначалу жили дружно, но всё изменилось, когда Симинтов предложил Левину уехать в Израиль. «Ах, так ты хочешь всю синагогу себе захапать?» — оскорбился Левин, и между друзьями развернулась война не на жизнь, а на смерть.
— Исаак донос на меня написал в талибан*, — рассказывает Забулон, щедро разливая чай. — Мол, я агент израильской спецслужбы «Моссад». Меня бросили в тюрьму, били.
— Говорят, и вы послали на него донос талибам, обвинив в шпионаже на ЦРУ…
— Не стоит говорить об этом! — уворачивается Забулон. — Талибан арестовывал меня четыре раза. Говорят: «Что ты можешь предъявить в своё оправдание?» А я отвечаю: «Обрезание своё могу предъявить! Хотите, штаны сниму?» Они пугаются. В общем, едва отпустят меня, как сразу поступает новый донос, и опять отвозят в камеру. Синагогу часто приходили обыскивать — нет ли в стенах электронной прослушки?
Исаака Левина талибы тоже поместили за решётку, поколотили, затем выпустили. Это кажется фантастикой — безумные
— Это тупые мерзавцы, сволочи, — не стесняясь в выражениях, ругает талибов Забулон. — Но при них хоть закон соблюдали. Нынешние проамериканские политики — воры и жульё. Правда, афганцам необходимо иностранное присутствие. Они сначала без Советской армии в туалет самостоятельно не могли сходить, теперь так же с американцами.
Я считаю, Брежнев дурак — напрасно ввёл войска в Афганистан, а Горбачёв молодец, что вывел.
Но лучшая власть и хорошая жизнь были именно при «шурави» (он кивает на портрет «товарища Наджиба» — так в СССР называли Наджибуллу). Вот самый классный президент, честный, народ его знаете как поддерживал? Зря он ушёл с поста, только такой лидер и мог спасти наш несчастный Афганистан.
Ругая талибан, Забулон не забывает проклинать и бывшего соседа. Якобы Исаак перешёл в мусульманство и собирался продать синагогу, но с ним расплатились фальшивыми долларами. Потом, дескать, Левин хотел устроить здесь бордель для американских солдат. Короче, классическая кухонная свара, знакомая нам по советским коммуналкам: уникально, что она развернулась на фоне перехода Кабула под контроль талибана, установление в столице полудикого средневекового режима. При талибах за просмотр кино били палками, за употребление алкоголя убивали, женщине без мужа или брата было запрещено выходить из дома. Добавим и американские бомбардировки в
По словам соседей, позже Забулон ходил с жалобами уже к американцам — дескать, Исаак возглавляет исламистское подполье и делает взрывчатку для смертников талибана. Солдаты США нагрянули в здание с собаками и металлоискателем. Осознали ситуацию, долго смеялись, махнули рукой и ушли. В 2005 г. 80-летний Левин умер, и Симинтов остался последним евреем Афганистана. Уезжать в Израиль он категорически отказывается.
— Мне и тут отлично живётся, — уверяет Забулон. — Соседи здороваются, иногда еду приносят. Всегда спрашивают, как дела. Денег не дают, афганцы бедные. Посылки с продуктами приходят от еврейских организаций. Скучно, конечно. Моя жена и дочери в
В Израиле миллионы евреев, а здесь я единственный, стал известным человеком, словно ваш этот… по телику в Узбекистане его видел… О, Киркоров!
На что живу? Ну, вот вы пришли, принесли водку, а обычно я с иностранцев за интервью деньги беру. Недаром в Афганистане англичан не любят, среди них такие гады попадаются. Одна съёмочная группа из Лондона обещала мне $300 за разговор, а потом заплатила только 10. Я взял палку и по двору их гонял…
Забулон ведёт меня в синагогу — внутри всё разбито, сорваны панели, вырваны с корнем плафоны для лампочек. Единственный афганский еврей тут молится и отмечает в одиночку праздники. Он ездил в Ташкент, чтобы тамошний раввин даровал ему право самому делать кошерную еду: обычно для такого дела положены специально обученные мясники. «Будете кушать индюка? — спрашивает Забулон. — Полчаса назад зарезал, сегодня же вечер пятницы, наступает шабат — выходной день, как у вас воскресенье».
Покойный индюк приготовлен божественно, и Симинтов, обсасывая косточки, клянёт политиков, американцев и талибов. После смерти Исаака Левина ему и
* Организация, запрещенная в РФ