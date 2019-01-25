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04:58 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и российской журналисткой Ольгой Скабеевой, призвав украинского парламентария извиниться перед ней.

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее, инцидент при этом попал на видео.

Как отметил Кадыров, если бы в Чечне или другом регионе России так вели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы критику на Западе и стало бы поводом для разговоров о правах человека.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?» — заметил глава Чечни.

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При этом Кадыров обратился к украинцам, призвав их присмотреться к тем, кто на данный момент управляет Украиной.

«А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — заключил глава Чечни.

До этого киевские политики не раз инициировали перепалки со Скабеевой. Так, в октябре 2018 представители украинской делегации в ПАСЕ при попытке взять у них интервью начали выкрикивать лозунги, петь гимн страны, а один из них бросил в камеру микрофон.

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