Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее, инцидент при этом попал на видео.

Как отметил Кадыров, если бы в Чечне или другом регионе России так вели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы критику на Западе и стало бы поводом для разговоров о правах человека.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?» — заметил глава Чечни.

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При этом Кадыров обратился к украинцам, призвав их присмотреться к тем, кто на данный момент управляет Украиной.

«А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — заключил глава Чечни.