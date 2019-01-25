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08:41 (мск), источник: Известия

Минобороны рассекретило архивные документы к годовщине снятия блокады

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы о процессе освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск в 1944 году. Уникальные материалы в основном касаются «Дороги жизни» и обнародованы в честь 75-й годовщины освобождения города.

Источник: РИА "Новости"

«28 недель жизни в осажденном Ленинграде стали бы невозможными для нескольких миллионов блокадников, если бы не “Дорога жизни” — транспортная артерия, снабжавшая город всем необходимым и служившая путем убежища для всех, кто его искал», — отмечается на сайте ведомства.

Среди опубликованных документов постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги через Ладогу. По этой дороге в город доставляли продовольствие, промышленные грузы, топливо и вооружение.

Летом грузы и людей перевозили по воде.

«Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по “Дороге жизни” за весь период ее действия, составило более 1 615 000 тонн. За это же время было эвакуировано около 1 376 000 человек», — отмечается в материалах.

Кроме того, Минобороны рассказало об уникальной операции Балтийского флота по переброске на Ладогу в 1942 году малых подводных лодок «М-77» и «М-79», на которые были возложены задачи по ведению разведки, длительного наблюдения за подходами к базам противника.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

3 декабря Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню неизвестного солдата.

Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
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06:57 (мск)© Ньюстюб
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