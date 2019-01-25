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11:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Изменение климата — причина «арабской весны», войн и массовой миграции. Теперь это доказано научно

Последствия глобального изменения климата не ограничиваются экстремальной погодой и стихийными бедствиями, утверждают ученые.

Источник: BBC News Русская служба

Меняющийся климат также является причиной многочисленных конфликтов и массовой миграции, захлестнувшей Европу в последние годы.

Если раньше такие утверждения звучали в основном из уст левых политиков и со страниц либеральных СМИ, то теперь им нашлось формальное научное подтверждение.

Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.

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В частности, в опубликованном исследовании утверждается, что климатические изменения стали по меньшей мере одной из причин народных восстаний 2010−2012 годов в Тунисе, Ливии, Йемене и других странах «арабской весны».

В качестве отдельного примера приведена ситуация в Сирии, где начавшаяся революция переросла в полномасштабную гражданскую войну, продолжающуюся до сих пор и унесшую уже сотни тысяч жизней.

В исследовании утверждается, что предпосылкой к такому развитию событий стало повышение в этом регионе средних температур. Из-за затяжной засухи и острого дефицита пресной воды в стране несколько лет подряд собирали очень плохой урожай, что привело к массовому исходу сельского населения в города.

В результате такой вынужденной урбанизации сирийские города оказались перенаселены, там стало не хватать жилья, и резко выросла безработица.

На фоне продолжающегося роста цен (также вызванного засухой и, как следствие, недостатком продуктов) это привело к росту недовольства, массовым протестам, политическому противостоянию — а в итоге к гражданской войне и миллионам беженцев.

По последним данным ООН, на ноябрь 2018 года, более 5,6 млн сирийцев бежали из страны, еще около 6 млн стали вынужденными переселенцами.

В исследовании отмечается, что очень похоже события развивались в тот период и в других африканских странах, в том числе расположенных южнее Сахары.

Наше исследование затрагивает тему, которая очень широко освещалась средствами массовой информации. Мы внесли свой вклад в общественную дискуссию о миграции, вызванной изменением климата, предоставив новые научные доказательства.
Рая Муттарак
одна из авторов статьи из Университета Восточной Англии

Ученые выражают озабоченность тем, что на сегодняшний день климатические изменения и миграция не воспринимаются обществом как взаимосвязанные явления — хотя их связь очевидна.

Изменения играли существенную роль в уровне и направлении миграции | Источник: РИА

Причина и следствие

Предположения о том, что резкое увеличение притока мигрантов в Европу из стран Африки и Ближнего Востока по меньшей мере частично связано с глобальными климатическими изменениями (и — как следствие — существенным ухудшением там гуманитарной ситуации), высказывались в последние годы неоднократно.

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Однако до самого последнего времени ученые уклонялись от проведения прямых параллелей в этой области и уж тем более от построения причинно-следственных связей.

Дело в том, что строгий научный подход может установить зависимость между какими-то явлениями (корреляцию), но она далеко не всегда означает, что одно из них является причиной другого.

Хрестоматийный пример — соотношение между количеством пожарных машин, высланных к месту возгорания, и ущербом от огня. Статистика очевидна: если в тушении участвует больше машин и людей, то и ущерб от пожара — с высокой долей вероятности — будет большим. Однако это совсем не значит, что ущерб зависит от числа пожарных расчетов (или наоборот).

Чтобы установить природу связи между изменением климата и ростом миграции более точно, авторы работы использовали комплексную модель, фактически проведя сразу несколько исследований, объединенных в одно.

Для начала они изучили прошения о предоставлении убежища, поданные с 2006 по 2015 год беженцами в 157 государствах по всему миру. А затем изучили климатические условия в странах, из которых бежали авторы этих заявлений, и составили хронологическую динамическую модель.

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В качестве основного показателя изменений климата было взято соотношение между количеством выпавших осадков и объемом испарений (SPEI).

О количестве и масштабе конфликтов судили по информации глобальной базы данных о вооруженных конфликтах, которую с 1946 года ведет шведский Университет Уппсалы. В исследовании учитывались только данные о погибших в результате столкновений.

Разработанная учеными модель учитывала и множество других показателей — таких как расстояние между страной происхождении и страной прибытия, размер населения обоих государств, их политический статус, наличие в них этнических и религиозных групп и так далее.

Результаты исследования убедительно демонстрируют, что в 2006—2015 гг. климатические изменения играли существенную роль в уровне и направлении миграции, а более сильные засухи провоцировали более ожесточенные конфликты с большим числом жертв.

Однако ученые по-прежнему подчеркивают, что причинно-следственная связь между изменением климата и массовой миграцией не прямая, а косвенная — и обусловлена ростом социальной напряженности, приводящей к различного рода конфликтам.

Климатические изменения не обязательно приводят к конфликту и всплеску миграции. Однако в условиях плохого государственного управления и среднего уровня демократии сильное изменение климата может легко привести к конфликту и борьбе за ограниченные ресурсы.
Креспо Куаресма
один из авторов исследования из Венского университета экономики и бизнеса

Международный институт прикладного системного анализа — влиятельный центр научных исследований, расположенный в Австрии и объединяющий ведущих ученых со всего мира.

Он был учрежден в 1970-е годы Соединенными Штатами и Советским Союзом для совместного изучения проблем в области экологии, экономики и социальной сферы. С тех пор к ним присоединились еще два десятка стран, в том числе Великобритания, Германия, Израиль, Китай и Украина.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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