Изменение климата — причина «арабской весны», войн и массовой миграции. Теперь это доказано научно
Последствия глобального изменения климата не ограничиваются экстремальной погодой и стихийными бедствиями, утверждают ученые.
Последствия глобального изменения климата не ограничиваются экстремальной погодой и стихийными бедствиями, утверждают ученые.
Меняющийся климат также является причиной многочисленных конфликтов и массовой миграции, захлестнувшей Европу в последние годы.
Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало
В частности, в опубликованном исследовании утверждается, что климатические изменения стали по меньшей мере одной из причин народных восстаний 2010−2012 годов в Тунисе, Ливии, Йемене и других странах «арабской весны».
В качестве отдельного примера приведена ситуация в Сирии, где начавшаяся революция переросла в полномасштабную гражданскую войну, продолжающуюся до сих пор и унесшую уже сотни тысяч жизней.
В исследовании утверждается, что предпосылкой к такому развитию событий стало повышение в этом регионе средних температур.
В результате такой вынужденной урбанизации сирийские города оказались перенаселены, там стало не хватать жилья, и резко выросла безработица.
По последним данным ООН, на ноябрь 2018 года, более 5,6 млн сирийцев бежали из страны, еще около 6 млн стали вынужденными переселенцами.
В исследовании отмечается, что очень похоже события развивались в тот период и в других африканских странах, в том числе расположенных южнее Сахары.
Наше исследование затрагивает тему, которая очень широко освещалась средствами массовой информации. Мы внесли свой вклад в общественную дискуссию о миграции, вызванной изменением климата, предоставив новые научные доказательства.
Ученые выражают озабоченность тем, что на сегодняшний день климатические изменения и миграция не воспринимаются обществом как взаимосвязанные явления — хотя их связь очевидна.
Предположения о том, что резкое увеличение притока мигрантов в Европу из стран Африки и Ближнего Востока по меньшей мере частично связано с глобальными климатическими изменениями (и — как следствие — существенным ухудшением там гуманитарной ситуации), высказывались в последние годы неоднократно.
Однако до самого последнего времени ученые уклонялись от проведения прямых параллелей в этой области и уж тем более от построения
Дело в том, что строгий научный подход может установить зависимость между
Хрестоматийный пример — соотношение между количеством пожарных машин, высланных к месту возгорания, и ущербом от огня. Статистика очевидна: если в тушении участвует больше машин и людей, то и ущерб от пожара — с высокой долей вероятности — будет большим. Однако это совсем не значит, что ущерб зависит от числа пожарных расчетов (или наоборот).
Для начала они изучили прошения о предоставлении убежища, поданные с 2006 по 2015 год беженцами в 157 государствах по всему миру. А затем изучили климатические условия в странах, из которых бежали авторы этих заявлений, и составили хронологическую динамическую модель.
В качестве основного показателя изменений климата было взято соотношение между количеством выпавших осадков и объемом испарений (SPEI).
О количестве и масштабе конфликтов судили по информации глобальной базы данных о вооруженных конфликтах, которую с 1946 года ведет шведский Университет Уппсалы. В исследовании учитывались только данные о погибших в результате столкновений.
Разработанная учеными модель учитывала и множество других показателей — таких как расстояние между страной происхождении и страной прибытия, размер населения обоих государств, их политический статус, наличие в них этнических и религиозных групп и так далее.
Однако ученые
Климатические изменения не обязательно приводят к конфликту и всплеску миграции. Однако в условиях плохого государственного управления и среднего уровня демократии сильное изменение климата может легко привести к конфликту и борьбе за ограниченные ресурсы.
Международный институт прикладного системного анализа — влиятельный центр научных исследований, расположенный в Австрии и объединяющий ведущих ученых со всего мира.
Он был учрежден в 1970-е годы Соединенными Штатами и Советским Союзом для совместного изучения проблем в области экологии, экономики и социальной сферы. С тех пор к ним присоединились еще два десятка стран, в том числе Великобритания, Германия, Израиль, Китай и Украина.