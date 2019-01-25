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10:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Дау»: арт-проект или эксперимент над людьми?

В Париже представили проект режиссера Ильи Хржановского «Дау» о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау.

Для проекта в Харькове создали модель института, где работал ученый. Там же долгое время работали и жили люди — их беспрерывно снимали камеры.

В связи с этим некоторые критики назвали проект экспериментом над людьми.

Русская служба Би-би-си побывала на премьере проекта.

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