«Дау»: арт-проект или эксперимент над людьми?
В Париже представили проект режиссера Ильи Хржановского «Дау» о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау.
В Париже представили проект режиссера Ильи Хржановского «Дау» о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау.
Для проекта в Харькове создали модель института, где работал ученый. Там же долгое время работали и жили люди — их беспрерывно снимали камеры.
В связи с этим некоторые критики назвали проект экспериментом над людьми.
Русская служба