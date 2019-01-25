В РФ утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что использование квадривалентной вакцины, содержащей в своем составе актуальные штаммы вируса (А (H1N1)09, A (H3N2) и двух линий вирусов гриппа В), рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В первую очередь, ее будут использовать для вакцинации людей из группы риска. В нее входят работники медицинских, транспортных, образовательных организаций, учреждений ЖКХ, студенты вузов, беременные, дети, призывники, люди с определенными заболеваниями в возрасте от 18 до 60 лет.

Новая вакцина, как заверили в ведомстве, создана отечественными специалистами и прошла все необходимые испытания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 22 января, что в первом месяце 2019 года наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Были закрыты 61 школа и 23 детских сада.