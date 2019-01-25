Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Главе Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергею Дегтяреву не было предъявлено никаких обвинений, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Главе Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергею Дегтяреву не было предъявлено никаких обвинений, сообщили «Интерфаксу» в
Между тем, информированный источник сообщил агентству, что Дегтярев был госпитализирован в четверг вечером. В Нефтеюганской окружной клинической больнице агентству подтвердили, что Дегтярев находится в ней. «Лечится, состояние стабильное», — сказал представитель медицинского учреждения.
В городской администрации сообщили, что Дегтярев не отстранен от занимаемой должности.
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«Поскольку официального обвинения главе города и
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Правительство ХМАО на официальной странице «Вконтакте» сообщало, что обыски проводятся как в кабинете, так и дома у главы Нефтеюганска.