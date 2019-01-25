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10:17 (мск), источник: Интерфакс

Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Главе Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Сергею Дегтяреву не было предъявлено никаких обвинений, сообщили «Интерфаксу» в информационно-аналитическом отделе городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что Дегтярев был госпитализирован в четверг вечером. В Нефтеюганской окружной клинической больнице агентству подтвердили, что Дегтярев находится в ней. «Лечится, состояние стабильное», — сказал представитель медицинского учреждения.

В городской администрации сообщили, что Дегтярев не отстранен от занимаемой должности.

«Он по-прежнему продолжает исполнять обязанности главы города. Вчера он весь день был на работе. Его никто не арестовывал. Сегодня администрация работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

В информационно-аналитическом отделе подтвердили, что в администрации города в четверг проходили оперативные мероприятия силовых структур.

«Поскольку официального обвинения главе города и кому-либо не было предъявлено, поэтому назвать это обысками, наверное, невозможно», — добавил представитель администрации, затруднившись ответить на вопрос о том, какие конкретно силовые структуры проводили мероприятия.

Как сообщалось, в администрации Нефтеюганска в четверг проходили обыски.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявляли, что они не участвуют в следственных действиях. В пресс-службе УМВД России по округу не подтвердили, но и не опровергли информацию о проводимых обысках.

Правительство ХМАО на официальной странице «Вконтакте» сообщало, что обыски проводятся как в кабинете, так и дома у главы Нефтеюганска.

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