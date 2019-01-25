Самое знаменитое яйцо Сети дало новую трещину (фото)
Скоро мы узнаем, что у него внутри.
Скоро мы узнаем, что у него внутри.
Обычное куриное яйцо, завоевавшее всеобщую популярность в Instagram в январе 2019 года, продолжает интриговать пользователей Сети.
В официальном аккаунте яйца world_record_egg появилось третье фото с новой трещиной. Этот снимок породил массу догадок и конспирологических теорий среди подписчиков.
Некоторые решили, что, треснув окончательно, яйцо раскроет имя своего владельца. Кроме того, пользователи предполагают, что яйцо может «сотрудничать» с
Еще одна теория — участие в кампании по разбиванию
Однако самая популярная версия происходящего —