Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совет Европы готовится к кризису без российских денег
В Сети опубликовали снимок «“Оки” нормального человека»
Депздрав рекомендует согреваться какао вместо алкоголя и кофе
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
Дача стала жилым домом
Почему мы никогда не видим птенцов голубей?Голубиные птенцы? Да что тут необычного?
Что на самом деле поможет защитить ребенка зимой от простуды
Детям во время пожара пришлось выламывать закрытые эвакуационные выходы
Возмущенный Лавров требует серьезного наказания для Наргиз
Женщину укусил питон, который вылез из унитаза
Емельяненко - Бейдер. Последний Император решил поставить точку?
Снова допинг: российского футболиста отстранили на 4 года
Овощь, считающийся суперфудом, хорошо растет в России
Напиток, помогающий успокоить нервы за минуты
Супермодель вышла в прозрачном наряде, который обнажил всё
Извращенец тайно заглядывал под юбку и попался
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Назван любимый этаж москвичей
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
12Ситуация в Венесуэле
10:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самое знаменитое яйцо Сети дало новую трещину (фото)

Скоро мы узнаем, что у него внутри.

Обычное куриное яйцо, завоевавшее всеобщую популярность в Instagram в январе 2019 года, продолжает интриговать пользователей Сети.

В официальном аккаунте яйца world_record_egg появилось третье фото с новой трещиной. Этот снимок породил массу догадок и конспирологических теорий среди подписчиков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
В гипермаркете «Глобус» в подмосковном Щелкове нашли 60-метровую трещину

Некоторые решили, что, треснув окончательно, яйцо раскроет имя своего владельца. Кроме того, пользователи предполагают, что яйцо может «сотрудничать» с каким-либо брендом, и его «смерть» станет отличной вирусной рекламой.

Еще одна теория — участие в кампании по разбиванию интернет-звезды Кайли Дженнер, чей предыдущий Instagram-рекорд яйцо и побило.

Однако самая популярная версия происходящего — интернет-эксперимент. Яйцо внутри может оказаться пустым, и это будет своеобразным отображением того, что люди в 2019 году готовы тратить свое время на бессмысленные занятия.

Посол России в Венесуэле: о признании Гуайдо не может идти речи
В Совете Европы рассказали об огромном долге России
Федор Емельяненко: Мой брат сам знает, что и как ему делать
Единственный еврей Афганистана: «Я довел Талибан до инфаркта»
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию болен раком
Спорт
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ Коляда в нынешнем сезоне исполняет программы в облегченном варианте — его команда приняла решение отказаться от никак не дававшегося ему в прошлом четверного лутца
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
В Сети опубликовали снимок «“Оки” нормального человека» Паблик «Советский Автопром» опубликовал фотографии кузова удлинённой на 15 сантиметров пятидверной «Оки»
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Популярные темы на «Детях»
Что сегодня готовите? 300
Мамы девочек подростков, к вам вопрос... 274
Самый безумный поступок 255
В джазе только девушки.Как это снимали. 253
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь