Фотограф на снимках превращает обычные пейзажи в космические (фото)
Тропические леса и величественные горы еще никогда не были такими яркими.
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Тропические леса и величественные горы еще никогда не были такими яркими.
Фотограф из
Фотографируя обычный пейзаж, Мишель превращает его в инопланетный благодаря замене цветов при обработке снимков. В итоге зеленые растения становятся синими, небо — ярко оранжевым, а горы — розовыми.
Как объясняет Мой, для нее важны не конкретные места и пейзажи, а те чувства и эмоции, которые они вызывают. А чтобы выразить и объяснить эти самые эмоции, она и меняет цвета на фото. И выглядит это завораживающе.
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