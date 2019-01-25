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10:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф на снимках превращает обычные пейзажи в космические (фото)

Тропические леса и величественные горы еще никогда не были такими яркими.

Фотограф из Нью-Йорка Мишель Мой обожает снимать природу. Но подходит к своим работам она очень художественно.

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Фотографируя обычный пейзаж, Мишель превращает его в инопланетный благодаря замене цветов при обработке снимков. В итоге зеленые растения становятся синими, небо — ярко оранжевым, а горы — розовыми.

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Как объясняет Мой, для нее важны не конкретные места и пейзажи, а те чувства и эмоции, которые они вызывают. А чтобы выразить и объяснить эти самые эмоции, она и меняет цвета на фото. И выглядит это завораживающе.

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