Ученые НАСА нашли загадочные белые пятна на «предтече Плутона»

Источник: NASA

«Эта фотография стала первым свидетельством того, что “половинки” Ультимы Туле имеют различные геологические свойства, а также источником новых загадок. В ближайший месяц мы получим более качественные черно-белые и цветные фотографии, которые помогут нам раскрыть эти тайны», — заявил Алан Стерн, руководитель проекта New Horizons.

Межпланетная станция New Horizons в начале января этого года стала первым со времен «Вояджеров» аппаратом, посетившим сразу несколько далеких миров Солнечной системы.

Первой ее целью был Плутон, чьи удивительные фотографии зонд получил в июле 2015 года, а второй — карликовая планета 2014 MU69, получившая противоречивое неофициальное имя «Ультима Туле».

Уученые абсолютно не представляли себе то, как выглядит этот мир до того, как New Horizons передал на Землю первые четкие фотографии 2014 MU69. До этого они предполагали, что он может представлять собой пару из астероидов, вращающихся друг вокруг друга, рой обломков или вытянутый объект, похожий по форме на картошку.

В реальности картина оказалась совсем другой — Ультима Туле оказалась похожей на гигантского «снеговика», состоящего из двух соприкасающихся объектов очень разных размеров, большой Ультимы и малой Туле.

Эти снимки не только раскрыли возможный сценарий формирования Солнечной системы, но и заставили ученых задуматься о том, как возникла сама карликовая планета.

Первые ответы на этот вопрос Стерн и его коллеги получили только недавно, так как New Horizons не мог поддерживать связь с Землей из-за своеобразного «солнечного затмения». Поэтому первые детальные фотографии Ультимы Туле, полученные за семь минут до максимального сближения с астероидом, были переданы на Землю только на прошлых выходных.

На этих снимках, как отмечает Стерн, можно увидеть серьезные различия в структуре и в геологии Ультимы и Туле. Вдобавок, ученые обнаружили на их поверхности множество непонятных «вмятин», чей диаметр составляет от 700 метров и до семи километров.

Эти структуры, по его словам, выглядят слишком «гладкими» для того, чтобы их можно было однозначно признать кратерами, возникшими на поверхности космического «снеговика» в результате столкновения с мелкими астероидами.

Вполне возможно, что они возникли в первые мгновения жизни Солнечной системы в результате таяния льдов Ультимы Туле и выбросов газов.