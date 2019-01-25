Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Необычная реакция Лаврова на микрофон попала на видео
В Сети опубликовали снимок «“Оки” нормального человека»
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
26-летний внук Миронова представил фильм «Спасти Ленинград»
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Почему мы никогда не видим птенцов голубей?Голубиные птенцы? Да что тут необычного?
Что на самом деле поможет защитить ребенка зимой от простуды
Детям во время пожара пришлось выламывать закрытые эвакуационные выходы
Возмущенный Лавров требует серьезного наказания для Наргиз
Женщину укусил питон, который вылез из унитаза
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну
Виторган резко отреагировал на новое свидание жены с Богомоловым
Все о пластике 53-летней Ирины Безруковой
Супермодель вышла в прозрачном наряде, который обнажил всё
Извращенец тайно заглядывал под юбку и попался
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Назван любимый этаж москвичей
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
12Ситуация в Венесуэле
11:36 (мск), источник: Индикатор

Самая старая скала на Земле найдена на Луне

Возможно, ученые нашли самую старую из известных на Земле скал, в последнем месте, о котором кто-либо мог подумать: в образцах с Луны, доставленных на Землю астронавтами Аполлона-14 в 1971 году.

Источник: NASA

Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Новость
Лунный грунт, собранный «Луной-16», продан за $855 тыс

Ученые не утверждают, что «Луна когда-то была частью Земли»: это всего лишь гипотеза о происхождении нашего спутника. По данным международной команды ученых, есть доказательства того, что камень был земного происхождения — это кусочек кварца, полевого шпата и циркона весом 2 грамма, заключенный в большую порцию камня под названием Большая Берта — минералы, которые редко встречаются на Луне, но очень распространены на Земле.

Химический анализ показал, что он сформировался в окисленной системе, подобной Земле, при температуре нашей планеты, а не Луны. Если бы он сформировался на нашем спутнике, для этого потребовались бы условия, которые никак не могли существовать на нем.

Но возникает вопрос: как он туда попал? По словам ученых, этот минерал прилетел с Земли около 4 миллиардов лет назад, когда астероид или комета врезались в нашу молодую планету, возраст которой был примерно 540 миллионов лет, и в космос вылетели осколки камней.

Поскольку Луна была намного ближе к Земле в тот момент — примерно в три раза ближе, чем сейчас — у осколков астероида были все шансы для осуществления такого перелета.

Новость
Темная сторона Луны: зачем китайцы хотят высадиться на невидимой части спутника

«Это необыкновенная находка, которая помогает нарисовать лучшую картину ранней Земли и бомбардировок астероидов, которые изменили нашу планету на заре жизни», — говорите автор исследования, планетолог Дэвид Кринг из Лунно-планетарного института.

Команда смогла выполнить более детальный анализ образцов с Луны. Включение циркона было особенно полезным, поскольку циркон содержит уран, известный период полураспада которого позволяет проводить точное время его появления. Из результатов радиоуглеродного анализа ученые сделали вывод о возрасте пород: он оказался примерно 4−4,1 миллиарда лет. Минерал сформировался под поверхностью планеты на глубине около 20 километров, где он оставался до тех пор, пока сильное воздействие не выбросило его в космос. Оттуда он добрался до Луны, где дальнейшие ударные события, вероятно, частично раздробили его около 3,9 миллиарда лет назад. Затем он был возвращен на поверхность около 26 миллионов лет назад, во время удара, который произвел кратер Конус — где он оставался до тех пор, пока Большая Берта не была собрана астронавтами Аполлона-14 всего несколько десятилетий назад.

Возможно, что фрагмент действительно сформировался на Луне, но условия для этого были бы непохожими на все, что мы видели на спутнике.

Он должен был образоваться на 30−70 километров ниже поверхности в «необычно окисляющей магматической среде» с уровнем кислорода, намного превышающими уровень лунной мантии 4 миллиарда лет назад. Напротив, земные условия кажутся гораздо более вероятными — даже если кажется впечатляющим совпадением, что этот крошечный фрагмент был позже возвращен на Землю.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Посол России в Венесуэле: о признании Гуайдо не может идти речи
Самое знаменитое яйцо Сети дало новую трещину (фото)
В Совете Европы рассказали об огромном долге России
Федор Емельяненко: Мой брат сам знает, что и как ему делать
Единственный еврей Афганистана: «Я довел Талибан до инфаркта»
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию болен раком
Спорт
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ Коляда в нынешнем сезоне исполняет программы в облегченном варианте — его команда приняла решение отказаться от никак не дававшегося ему в прошлом четверного лутца
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
В Сети опубликовали снимок «“Оки” нормального человека» Паблик «Советский Автопром» опубликовал фотографии кузова удлинённой на 15 сантиметров пятидверной «Оки»
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Валерия: «Первый год жизни с погодками – это мрак» В эксклюзивном интервью Mail.ru Дети певица рассказала о первых годах материнства, об ошибках, которые допустила в воспитании детей
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь