Самая старая скала на Земле найдена на Луне
Возможно, ученые нашли самую старую из известных на Земле скал, в последнем месте, о котором
Возможно, ученые нашли самую старую из известных на Земле скал, в последнем месте, о котором
Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Ученые не утверждают, что «Луна
Химический анализ показал, что он сформировался в окисленной системе, подобной Земле, при температуре нашей планеты, а не Луны. Если бы он сформировался на нашем спутнике, для этого потребовались бы условия, которые никак не могли существовать на нем.
Поскольку Луна была намного ближе к Земле в тот момент — примерно в три раза ближе, чем сейчас — у осколков астероида были все шансы для осуществления такого перелета.
«Это необыкновенная находка, которая помогает нарисовать лучшую картину ранней Земли и бомбардировок астероидов, которые изменили нашу планету на заре жизни», — говорите автор исследования, планетолог Дэвид Кринг из
Команда смогла выполнить более детальный анализ образцов с Луны. Включение циркона было особенно полезным, поскольку циркон содержит уран, известный период полураспада которого позволяет проводить точное время его появления. Из результатов радиоуглеродного анализа ученые сделали вывод о возрасте пород: он оказался примерно 4−4,1 миллиарда лет. Минерал сформировался под поверхностью планеты на глубине около 20 километров, где он оставался до тех пор, пока сильное воздействие не выбросило его в космос. Оттуда он добрался до Луны, где дальнейшие ударные события, вероятно, частично раздробили его около 3,9 миллиарда лет назад. Затем он был возвращен на поверхность около 26 миллионов лет назад, во время удара, который произвел кратер Конус — где он оставался до тех пор, пока Большая Берта не была собрана астронавтами Аполлона-14 всего несколько десятилетий назад.
Он должен был образоваться на 30−70 километров ниже поверхности в «необычно окисляющей магматической среде» с уровнем кислорода, намного превышающими уровень лунной мантии 4 миллиарда лет назад. Напротив, земные условия кажутся гораздо более вероятными — даже если кажется впечатляющим совпадением, что этот крошечный фрагмент был позже возвращен на Землю.