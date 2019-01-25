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11:26 (мск), источник: Интерфакс

Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — По данным ВЦИОМ, в России стали придавать больше значения поиску связей с работодателями еще во время учебы.

Источник: AP 2019

Более половины россиян придерживаются мнения, что молодому специалисту, недавно получившему диплом о высшем образовании, стоит очень больших усилий устроиться на работу по специальности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в «Интерфакс».

Более половины (55%) респондентов полагают, что выпускнику вуза трудоустроиться по профилю весьма проблематично, а 20% опрошенных считают, что это «практически невозможно».

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По оценке ВЦИОМ, 3% россиян считают, что выпускник высшего учебного заведения после окончания обучения легко находит работу по специальности, и 18% респондентов придерживаются мнения, что получение рабочего места потребует небольших усилий.

Как отмечает ВЦИОМ, пессимизм относительно будущей карьеры выпускников больше свойственен россиянам с низкой самооценкой материального положения.

О больших трудностях в поиске первой работы заявили заявили по 57% респондентов с низким и средним достатком против 42% участников опроса, говорящих о хорошем материальном положении.

По данным опроса, 42% респондентов считают самым важным во время обучения в вузе подыскать себе будущую работу и установить контакты с потенциальными работодателями. Доля россиян, придерживающихся этой точки зрения, выросла с 35% в 2013 году.

Почти две трети опрошенных (62%) считают, что ключевая задача во время учебы — стать, насколько возможно, настоящим профессионалом в избранной сфере.

На третьем месте по важности для россиян оказалось приобретение навыков взрослого поведения (29%). Также 14% указали на значимость участия в студенческих мероприятиях и творчества (14%), поиска друзей и будущего супруга (11%), веселого времяпрепровождения (4%).

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«Профессиональные знания и навыки — это важно, но не менее значимой становится и карьерная составляющая процесса обучения. Все большее число респондентов рекомендуют стартовать, не дожидаясь получения диплома — хотя бы на уровне знакомства с будущим работодателем и получения навыков самостоятельной жизни и ответственности. Многие уверены, что задел в вопросе поиска работы, произведенный в студенческие годы, уж точно не будет лишним, даст определенную фору будущему выпускнику», — комментирует данные опроса руководитель департамента ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 21 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

День российского студенчества ежегодно празднуется 25 января. Его принято также называть Татьяниным днем в честь великомученицы Татьяны, которая является покорительницей студентов.

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