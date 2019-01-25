Сорос испугался, каким образом Китай может использовать искусственный интеллект

Источник: AP 2019

Американский миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что власти Китайской Народной Республики (КНР) представляют очень серьезную угрозу для свобод и гражданских прав своих граждан. С помощью современных технологий руководители КНР намерены установить тотальный контроль за населением. Создаваемую в Китае систему так называемого социального кредитования миллиардер назвал «пугающей и отвратительной».

«Она [система социального кредитования] будет подчинять судьбу человека интересам однопартийного государства беспрецедентными в истории методами», — цитирует Сороса Bloomberg.

Система социального кредитования подразумевает присвоение каждому гражданину определенного количества баллов, которые определяют его отношение к родителям, соблюдение правил и законов, своевременность выплат кредитов и налогов, участие в общественной деятельности и даже потребительское поведение.

Малое количество баллов приводит к повышенному вниманию к конкретному человеку со стороны правоохранителей, в то время как большое дает определенные финансовые преференции. К 2020 году Пекин намерен внедрить эту интерактивную систему по всей стране.

«Инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами, — сказал Сорос в Давосе. — Китай не единственный авторитарный режим в мире, но он, несомненно, самый богатый, сильный и самый развитый в области машинного обучения и искусственного интеллекта».

По словам Сороса, рядовые китайцы способны противостоять устремлениям своего правительства по выстраиванию системы тотального контроля.

Накануне очередного экономического форума в швейцарском Давосе «Ъ» вспомнил самые яркие моменты с участием российских политиков на «денежном «Оскаре».