Сорос испугался, каким образом Китай может использовать искусственный интеллект
Американский миллиардер считает, что авторитарные режимы с помощью IT ограничивают свободы.
Американский миллиардер считает, что авторитарные режимы с помощью IT ограничивают свободы.
Американский миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что власти Китайской Народной Республики (КНР) представляют очень серьезную угрозу для свобод и гражданских прав своих граждан. С помощью современных технологий руководители КНР намерены установить тотальный контроль за населением. Создаваемую в Китае систему так называемого социального кредитования миллиардер назвал «пугающей и отвратительной».
«Она [система социального кредитования] будет подчинять судьбу человека интересам однопартийного государства беспрецедентными в истории методами», — цитирует Сороса Bloomberg.
Малое количество баллов приводит к повышенному вниманию к конкретному человеку со стороны правоохранителей, в то время как большое дает определенные финансовые преференции. К 2020 году Пекин намерен внедрить эту интерактивную систему по всей стране.
«Инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами, — сказал Сорос в Давосе. — Китай не единственный авторитарный режим в мире, но он, несомненно, самый богатый, сильный и самый развитый в области машинного обучения и искусственного интеллекта».
По словам Сороса, рядовые китайцы способны противостоять устремлениям своего правительства по выстраиванию системы тотального контроля.
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