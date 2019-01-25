Сенатор Бокова назвала платную регистрацию смартфонов компенсацией работы системы

Источник: РИА "Новости"

«Это не заградительный тариф, а своеобразная компенсация работы системы по аналогии с существующей сейчас платой за перенесение абонентского номера», — заявила госпожа Бокова.

Предлагаемая процедура позволит существенно сократить количество краж мобильных устройств и повысит раскрываемость подобных преступлений.

«Те мобильные устройства, которые находятся у граждан в настоящее время, не надо будет регистрировать в течение трех лет. Данные показывают, что смена мобильного устройства происходит, как правило, раз в три года, поэтому здесь не будет стресса для пользователей. В любом случае, срок такой амнистии можно будет увеличить», — сообщила сенатор.

Документ о платной регистрации всех смартфонов госпожа Бокова разработала с группой парламентариев.

Незарегистрированные новые устройства операторы сотовой связи должны будут заблокировать. Телефоны и гаджеты, которые используются сейчас, попадут под амнистию на три-пять лет.

По мнению авторов законопроекта, регистрация по заводскому коду должна решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используются террористами. Отмечается, что бюджет России теряет от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств около 16,6 млрд руб.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил поправки в КоАП, которые вводят штрафы за подделку IMEI. Для физлиц штраф ы могут составить 3−4 тыс. руб., 15−30 тыс. руб.— для должностных, 60−100 тыс. руб.— для юридических.