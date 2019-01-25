Популярная музыка стала грустнее и злее
А вот счастье и радость с каждым годом встречается все реже.
А вот счастье и радость с каждым годом встречается все реже.
Американские специалисты в области digital humanities на примере песен, попавших в рейтинг Billboard Hot 100 с 1951 по 2016 год, показали, что со временем тексты популярных песен становятся все более эмоционально негативными. За 65 лет в текстах популярных песен значимо увеличилось количество слов, выражающих тоску, злость и страх, а слова радости и счастья, наоборот, стали появляться все реже. Статья опубликована в журнале Popular Music Studies.
Песни, которые нравятся большему количеству населения, меняются с каждым годом: это зависит как от трендов в звучании (например,
Еще один важный для изучения популярной музыки аспект — эмоциональная составляющая композиций: интересно может быть проследить за тем, какие эмоции и чувства раскрывали музыканты в своих песнях, и как это соотносилось с тем, что нравилось слушать людям. Именно на изменении эмоциональной валентности популярной музыки в своем новом исследовании решили сосредоточиться Кэтлин Напье (Kathleen Napier) и Лиор Шамир (Lior Shamir) из Технологического университета Лоуренса (штат Мичиган).
Для анализа ученые использовали открытую платформу IBM Tone Analyzer, которая позволяет автоматически определить тон письменного текста.
Программа выделяет 13 тонов, разделенных на три группы: эмоциональные (например, злость, отвращение, радость), языковые (например, степень уверенности) и социальные (например, величина экстраверсии и открытости). Каждому тону, в зависимости от используемых в тексте слов, выражающих его, присваивается очко от 0 до 1, где большее значение выражает большее проявление того или иного тона.
Исследователи приводят несколько примеров такого анализа. Например, песня We Will Rock You группы Queen начинается со строчки «Buddy you’re a boy make a big noise, playin in the street gonna be a big man some day»: Tone Analyzer дает ей балл 0,85 по шкале экстраверсии, а страх выражен в строчке с очком в 0,39.
Так, ученые выяснили, что со временем в текстах песен стало появляться больше злости, страха и отвращения, в то время как выражение радости падало.
Выражение злости в песнях в течение лет
Выражение отвращения в песнях в течение лет
Выражение страха в песнях в течение лет
Выражение радости в песнях в течение лет
Стоит отметить, что у исследования есть некоторые ограничения.
Елизавета Ивтушок