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13:09 (мск), источник: N + 1

Популярная музыка стала грустнее и злее

А вот счастье и радость с каждым годом встречается все реже.

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Источник: AP 2019

Американские специалисты в области digital humanities на примере песен, попавших в рейтинг Billboard Hot 100 с 1951 по 2016 год, показали, что со временем тексты популярных песен становятся все более эмоционально негативными. За 65 лет в текстах популярных песен значимо увеличилось количество слов, выражающих тоску, злость и страх, а слова радости и счастья, наоборот, стали появляться все реже. Статья опубликована в журнале Popular Music Studies.

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Песни, которые нравятся большему количеству населения, меняются с каждым годом: это зависит как от трендов в звучании (например, фанк-композиция имела больше шансов на успех в 1970-е года, чем хип-хоп, чей расцвет пришелся на 1990-е года), так и от тем, которые раскрываются в их текстах. Например, во время нестабильной политической ситуации популярной может оказаться песня, критикующая действующую власть, а во время активной борьбы за права сексуальных меньшинств — песня, посвященная ЛГБТ-сообществу.

Еще один важный для изучения популярной музыки аспект — эмоциональная составляющая композиций: интересно может быть проследить за тем, какие эмоции и чувства раскрывали музыканты в своих песнях, и как это соотносилось с тем, что нравилось слушать людям. Именно на изменении эмоциональной валентности популярной музыки в своем новом исследовании решили сосредоточиться Кэтлин Напье (Kathleen Napier) и Лиор Шамир (Lior Shamir) из Технологического университета Лоуренса (штат Мичиган).

Для анализа они собрали тексты песен, попавшие в список Billboard Hot 100, опубликованный по итогам каждого года в период с 1951 по 2016 год: всего они взяли 6150 композиций, исключив около 65 песен без текстов.

Для анализа ученые использовали открытую платформу IBM Tone Analyzer, которая позволяет автоматически определить тон письменного текста.

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Программа выделяет 13 тонов, разделенных на три группы: эмоциональные (например, злость, отвращение, радость), языковые (например, степень уверенности) и социальные (например, величина экстраверсии и открытости). Каждому тону, в зависимости от используемых в тексте слов, выражающих его, присваивается очко от 0 до 1, где большее значение выражает большее проявление того или иного тона.

Исследователи приводят несколько примеров такого анализа. Например, песня We Will Rock You группы Queen начинается со строчки «Buddy you’re a boy make a big noise, playin in the street gonna be a big man some day»: Tone Analyzer дает ей балл 0,85 по шкале экстраверсии, а страх выражен в строчке с очком в 0,39.

Так, ученые выяснили, что со временем в текстах песен стало появляться больше злости, страха и отвращения, в то время как выражение радости падало.

Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc
1/4

Выражение злости в песнях в течение лет

Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc
2/4

Выражение отвращения в песнях в течение лет

Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc
3/4

Выражение страха в песнях в течение лет

Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc
4/4

Выражение радости в песнях в течение лет

Стоит отметить, что у исследования есть некоторые ограничения. Во-первых, Tone Analyzer позволяет выделить только ограниченное количество тональности, а, во-вторых, не учитывает то, что текст может интерпретироваться слушателями по-разному в зависимости от мелодии, которая используется в композиции. Тем не менее, подобный анализ может упростить изучение изменений в популярной музыке и больше рассказать о том, как она меняется со временем.

Елизавета Ивтушок

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