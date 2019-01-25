Популярная музыка стала грустнее и злее

Источник: AP 2019

Американские специалисты в области digital humanities на примере песен, попавших в рейтинг Billboard Hot 100 с 1951 по 2016 год, показали, что со временем тексты популярных песен становятся все более эмоционально негативными. За 65 лет в текстах популярных песен значимо увеличилось количество слов, выражающих тоску, злость и страх, а слова радости и счастья, наоборот, стали появляться все реже. Статья опубликована в журнале Popular Music Studies.

Новость Робби Уильямс изводит своего соседа Джимми Пейджа музыкой Black Sabbath

Песни, которые нравятся большему количеству населения, меняются с каждым годом: это зависит как от трендов в звучании (например, фанк-композиция имела больше шансов на успех в 1970-е года, чем хип-хоп, чей расцвет пришелся на 1990-е года), так и от тем, которые раскрываются в их текстах. Например, во время нестабильной политической ситуации популярной может оказаться песня, критикующая действующую власть, а во время активной борьбы за права сексуальных меньшинств — песня, посвященная ЛГБТ-сообществу.

Еще один важный для изучения популярной музыки аспект — эмоциональная составляющая композиций: интересно может быть проследить за тем, какие эмоции и чувства раскрывали музыканты в своих песнях, и как это соотносилось с тем, что нравилось слушать людям. Именно на изменении эмоциональной валентности популярной музыки в своем новом исследовании решили сосредоточиться Кэтлин Напье (Kathleen Napier) и Лиор Шамир (Lior Shamir) из Технологического университета Лоуренса (штат Мичиган).

Для анализа они собрали тексты песен, попавшие в список Billboard Hot 100, опубликованный по итогам каждого года в период с 1951 по 2016 год: всего они взяли 6150 композиций, исключив около 65 песен без текстов.

Для анализа ученые использовали открытую платформу IBM Tone Analyzer, которая позволяет автоматически определить тон письменного текста.

Программа выделяет 13 тонов, разделенных на три группы: эмоциональные (например, злость, отвращение, радость), языковые (например, степень уверенности) и социальные (например, величина экстраверсии и открытости). Каждому тону, в зависимости от используемых в тексте слов, выражающих его, присваивается очко от 0 до 1, где большее значение выражает большее проявление того или иного тона.

Исследователи приводят несколько примеров такого анализа. Например, песня We Will Rock You группы Queen начинается со строчки «Buddy you’re a boy make a big noise, playin in the street gonna be a big man some day»: Tone Analyzer дает ей балл 0,85 по шкале экстраверсии, а страх выражен в строчке с очком в 0,39.

Так, ученые выяснили, что со временем в текстах песен стало появляться больше злости, страха и отвращения, в то время как выражение радости падало.

Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc 1 / 4 Выражение злости в песнях в течение лет Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc 2 / 4 Выражение отвращения в песнях в течение лет Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc 3 / 4 Выражение страха в песнях в течение лет Kathleen Napier & Lior Shamir/Popular Music Scienc 4 / 4 Выражение радости в песнях в течение лет

Стоит отметить, что у исследования есть некоторые ограничения. Во-первых, Tone Analyzer позволяет выделить только ограниченное количество тональности, а, во-вторых, не учитывает то, что текст может интерпретироваться слушателями по-разному в зависимости от мелодии, которая используется в композиции. Тем не менее, подобный анализ может упростить изучение изменений в популярной музыке и больше рассказать о том, как она меняется со временем.