Популярная музыка стала грустнее и злее

Исследователи приводят несколько примеров такого анализа. Например, песня We Will Rock You группы Queen начинается со строчки «Buddy you’re a boy make a big noise, playin in the street gonna be a big man some day»: Tone Analyzer дает ей балл 0,85 по шкале экстраверсии, а страх выражен в строчке с очком в 0,39.